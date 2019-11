Wenn deutsche Geschichte gegenwärtig wird

Bestsellerautor Peter Prange liest am Freitag, 22. November, um 20 Uhr im Kiesel im k42 aus seinem neuesten Roman „Eine Familie in Deutschland“. Peter Prange ist als Autor international erfolgreich und laut Pressemitteilung des Veranstalters der „Star des historischen Romans“. Seine Bücher wurden in 24 Sprachen übersetzt. Der Durchbruch gelang ihm 1999 mit der deutsch-deutschen Familiengeschichte „Das Bernstein-Amulett“, die als Zweiteiler für die ARD verfilmt wurde. Und gerade wird sein Roman „Unsere wunderbaren Jahre“ mit Katja Riemann in der Hauptrolle für „Das Erste“ verfilmt.

„Eine Familie in Deutschland“ ist eine groß angelegte Familiensaga. Peter Prange erzählt darin die Geschichte der Familie Ising aus Wolfsburg von 1933 bis 1950. Die 30’er-Jahre halten für die Region große Umwälzungen bereit, nachdem Hitler diese für die Gründung einer gigantischen Automobilfabrik auserkoren hat, um den „Volkswagen“ zu bauen. Hermann Ising ist Ortsgruppenleiter und versucht als Patriarch, die Familie durch die Wirren der Zeit zu führen. Sein Sohn Horst nimmt als strammer Parteisoldat keine Rücksichten und wird Leiter des Zwangs- und Fremdarbeiterlagers. Seine Schwester Edda begleitet Leni Riefenstahl mit einem Sonderfilmtrupp auf dem Polen-Feldzug der Wehrmacht. Georg bricht mit seinem neu entwickelten VW zu einer Testfahrt auf, die ihn kreuz und quer durch das umkämpfte Europa bis nach Afghanistan führt. Die jüngste Schwester Charlotte wartet auf Nachricht von ihrem jüdischen Mann Benny, der Liebe ihres Lebens. Zu Hause bangen die Eltern um ihr Sorgenkind, den kleinen, behinderten Willy.

Geschichte trifft Unterhaltung

Peter Prange geht in dem Romanprojekt „Eine Familie in Deutschland“ auf packende und sehr berührende Weise der Frage nach, wie sich Menschen von den Nationalsozialisten verführen ließen, und er erzählt von Mut, Verzweiflung, Verrat und Liebe im Zeichen des Nazi-Regimes. Dass in seinen Büchern die Unterhaltung nicht zu kurz kommt, liegt am Genre und der erzählerischen Absicht des Autors. Gleichwohl sorgen die intensive Recherche und das Setting für historische Genauigkeit. „Wenn Peter Prange deutsche Geschichte erzählt, wird sie für uns gegenwärtig“, schließt der Veranstalter die Presemitteilung.