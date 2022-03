Wenn der Punkt „Verschiedenes“ zum Höhepunkt wird

Ja, wenn eine Ratssitzung nicht enden will, dann liegt das entweder an der von der Stadtverwaltung prall gefüllten Tagesordnung oder an der Redseligkeit der Ratsmitglieder. In der Sitzung am Montag reichte es dem Freien Wähler Achim Baumeister irgendwann. Er hob beide Arme. Das ist kein verzweifelter Hilferuf, sondern in Gemeinderatssitzungen ein Antrag zur Geschäftsordnung. Und der unterbricht unmittelbar die Debatte. Oberbürgermeister Andreas Brand folgte der körperlichen Ertüchtigung des Ettenkircher Ortsvorstehers Baumeister und ließ ihn reden. Und der wollte nur, dass man sich unter dem Punkt „Verschiedenes“ seitens der Ratsmitglieder auf wesentliche Fragen beschränke. Zuvor waren viele Fragen und Bemerkungen bei diesem letzten Tagesordnungspunkt gefallen, die seiner Meinung nach wohl nicht dazu zählten. Unterstützung bekam er dabei von Jürgen Holeksa vom Netzwerk für Friedrichshafen. Der TOP Verschiedenes entwickele sich zu einem Negativ-Highlight jeder Sitzung. Und diene der Selbstdarstellung, hieß es noch im Saal.