Hochklassige Spiele, eine vollbesetzte Sporthalle im Berufsschulzentrum und begeisterte Zuschauer: So lautet das Fazit der Organisatoren der deutschen U16-Volleyballmeisterschaft der Mädchen in Friedrichshafen. In einem spannenden Endspiel setzte sich TB München gegen Raspo Lathen durch. Die Medaillen überreichte die aus Friedrichshafen stammende Beach-Nationalspielerin Julia Sude, die nach ihrem dritten Platz mit Beachpartnerin Karla Borger beim Turnier in Malaysia direkt vom Flughafen in die Sporthalle gedüst war.

Für die Häfler Mädchen galt, wie die Organisatoren selbst mitteilen, das olympische Motto „Dabeisein ist alles“. Dementsprechend strahlten ihre Gesichter, obwohl sie am Ende auf dem letzten Platz gelandet waren. Von „voll cool“ „mega toll“ bis „Premium“ reichten die Kommentare von Lilly Beckert, Carla Baer, Saskia Luidl, Melinda Vila, Tamira Lattner, Alexia Garanin, Finja Muff, Cora Liebherr, Zümre Öztürk, Klara Röttger, Theresa Heinig, Noemi Kozilek, Stella Oikonomie, Lara Wagner und Tijen Cidanel.

„Die Erfahrung, auf so einem hohen Niveau mit zu spielen, bekommt man nicht alle Tage. Ich bin mega stolz auf uns alle“, brachte es Finja Muff auf den Punkt. „Wir sind happy, dass wir unser Ziel, einen Satz zu gewinnen“, erreicht haben“, fand Klara Röttger. „Das ist ein tolles Gefühl wie fünfmal Geburtstag auf einmal“, brach es aus Alexia Garanin heraus. Für Cora Liebherr, die bei der Eröffnung den sportlichen Eid sprechen durfte, war es „eine coole Erfahrung, die ich sonst nicht gemacht hätte“. Die Platzierung stand nicht im Vordergrund. „Auch wenn wir Letzter geworden sind, haben wir viel gewonnen“, sagt Lilly Beckert.

Sportlich nicht qualifiziert, hatte der VfB als Ausrichter eine Wildcard erhalten. Erwartungsgemäß konnten die Häflerinnen gegen die Teams mit Kader- und teilweise Nationalspielerinnen wenig ausrichten. Immerhin: Schon in der Vorrunde war trotz drei 0:2-Niederlagen gegen Dresden (5:25, 7:25), Blau-Weiß Aasee Münster (9:25, 8:25) und SC Einheit Zepernick (16:25, 13:25) eine Steigerung erkennbar. „Das Team ist über sich hinausgewachsen“, freute sich Trainerin Rosalinde Lehle. Im Spiel um Platz 15 unterlagen sie TuS Heiligenstein mit 0:2 (17:25, 20:25).

Zeitgleich zum Finalspiel des VfB Friedrichshafen gegen Berlin sahen die Zuschauer in der vollbesetzten Sporthalle des Berufsschulzentrums ebenfalls eine spannende Begegnung, die die Münchnerinnen im Tiebreak mit 2:1 (23:25, 25:16, 15:8) für sich entschieden.