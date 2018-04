Wenn der Bass ein Solo spielt, vibriert das Blut in den Adern

Es ist Donnerstagabend, Zeit für „Jazz am Donnerstag“. Das Restaurant „Amicus“ in Friedrichshafen ist bis auf den letzten Sitz- und Stehplatz besetzt. Grund dafür sind die Pianistin Barbara Klobe, der Bassist Arpi Ketterl, Saxophonist Benjamin Engel und Frank Denzinger am Schlagzeug, aber natürlich auch die anschließende Jam-Session.

Micaela Apfelbacher und Paulina Mena Méndez aus Mexiko sind gespannt auf den Auftritt. „Wir haben von einer Freundin gehört, dass die Pianistin sehr gut sein soll“, sagt Méndez und ihre Freundin ergänzt: „Jazz hundertprozentig gefällt mir nicht so, aber gemischt mit brasilianischem Sound – me gusta mucho.“

Sängerin und Pianistin Barbara Klobe, die klassisches Klavier und Jazz studiert hat, begrüßt das Publikum: „Ich hoffe, es sind viele Musiker hier.“ Und tatsächlich dauert es nicht lange, bis sich Musiker zur Oster-Session melden. Bei Songs wie „Baby’s First Blues“, „These are the Days“ und „You Hit the Spot“ erfüllt die soulige Stimme der Sängerin den Raum, wenn der Bass ein Solo spielt, vibriert förmlich das Blut in den Adern. Es wird gegessen, Gespräche mit dem Tischnachbarn werden geführt, im Takt wippt man mit den Füßen – wie eine Szene aus einem Klassiker haben die Zuhörer alles, was man für einen gemütlichen, musikalisch hochwertigen Abend braucht. Während das Publikum jedes einzelne Solo mit einem gebührenden Beifall belohnt, die Musiker sichtlich Spaß haben, schleicht Bianca Fütterer vom Verein Jazzport, der die Veranstaltung organisiert hat, mit einem pinken Glitzerhut durch die Reihen, um Spenden zu sammeln. Denn für die Jazzabende verlangen sie keinen Eintritt – und die Gäste geben gerne. Denn „das ist Jazz, wie es sich gehört“, sagt Max Rettich aus Friedrichshafen.