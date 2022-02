Wenn der Bäcker, Metzger und Elektriker dicht machen

Nach Einschätzung der Handwerkskammer Ulm wird sich in naher Zukunft die Versorgung der Bevölkerung mit handwerklichen Leistungen verschlechtern. Besonders betroffen sei der ländliche Raum. Áls Hauptgrund nennt die Handwerkskammer, dass viele Inhaber von Handwerksbetrieben aus den geburtenstarken Jahrgängen demnächst in den Ruhestand gehen. Viele Betriebe finden laut Handwerkskammer keinen Nachfolger.

Tobias Mehlich, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Ulm, warnt: „Wir schauen immer die Dichte an Ärzten in den ländlichen Regionen an. Wir sollten auch die Handwerkerdichte einbeziehen.“ Zum Bäcker und Metzger gehen wir häufiger als zum Arzt, so Mehlich. Wenn Elektriker und Heizungsbetriebe fehlten, erschwere das das Leben auf dem Land und es mache keinen Spaß mehr, dort zu wohnen.

Die Folgen seien weitreichend, wenn der Augenoptiker oder Klempner nicht mehr vor Ort ist. Die Bürger spürten die Auswirkungen dann konkret im Alltag. „Beginnen wird diese Knappheit in den ländlichen Gebieten. Dem müssen wir entschieden entgegentreten“, verlangt der Hauptgeschäftsführer. „Wir sehen hier auch die Politik in der Pflicht, zukunftsfähige Rahmenbedingungen zu schaffen“, so Mehlich. Er verspricht: „Wir werden um jeden einzelnen Betrieb kämpfen.“

Im Gebiet der Handwerkskammer Ulm stehen in den kommenden Jahren altersbedingt rund 3000 der insgesamt mehr als 19 500 Handwerksbetriebe zur Übergabe an. Das sind gut 15 Prozent aller Betriebe. Knapp 600 Handwerker zwischen Ostalb und Bodensee machen gleichzeitig jedes Jahr den Meister. Ungefähr jeder dritte mache sich innerhalb der ersten fünf Jahre selbstständig. Die Handwerkskammer möchte vermehrt junge Meister mit den älter werdenden Betriebsinhabern zusammen bringen. So will sie Betriebsaufgaben verhindern, heißt es in der Mitteilung der Handwerkskammer.

Das Zentrum für Betriebsnachfolge (ZEN) der Handwerkskammer Ulm unterstütze potenzielle Übergeber und Übernehmer von Handwerksbetrieben bereits konkret bei ihrer Suche und bringe sie an einen Tisch. Knapp 3800 Kontakte zwischen Betrieben und Nachfolgern seien bereits vermittelt und insgesamt über 1000 Betriebsübergaben erfolgreich betreut worden. 120 Übergaben fanden allein im Jahr 2021 statt. Eine geregelte Betriebsübergabe dauert nach Aussage der Handwerkskammer erfahrungsgemäß drei bis fünf Jahre. Die Erfolgsquote bei vom ZEN vermittelten und begleiteten Betriebsübergaben liege derzeit bei rund 50 Prozent.