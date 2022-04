Wenn den Spießgesellen die Spürnase fehlt – rettet uns mal wieder die Feuerwehr

Das Modegeschäft Hallhuber gibt auf. Nach Ansicht seines Inhabers, weil die Kundschaft auf der Brücke über die Millionenschlucht um den Laden herumfährt und weil der Standort für den Einkauf nicht mehr so attraktiv ist: Die benachbarten Geschäfte – den Bioladen und das Schuhhaus Trapp – gibt es nicht mehr. Damit sieht es gleich am Tor zur Innenstadt für den Einzelhandel nicht gut aus. Ein Stück weiter vorn in der Friedrichstraße hat kürzlich die Buchhandlung Gessler 1862 aufgegeben. Dafür findet sich ebenfalls in der Friedrichstraße die Storebox, in der man seine private Habe einlagern kann – in eigentlich bester Einkaufslage. Unter anderem. Die Trading-Down-Spirale am geplanten „Prachtboulevard“ ist in vollem Gang. Sie aufzuhalten und umzukehren, dafür steht die Uhr auf fünf nach zwölf.

Es ist an der Zeit, dass die Redaktion sich auch mal selbst aufspießt. Denn im Seewald hat es gebrannt. Die Redaktion hat daraufhin ihre besten Spürnasen losgeschickt – ergebnislos. Es war kein Brand zu finden. Weil die Feuerwehr schon wieder abgerückt war, ist das nachvollziehbar. Aber es war auch nichts Verbranntes zu finden. Nicht mal angekokelt gerochen hat es im Wald. Zum Glück haben wir die Feuerwehr. Sie hat einen besseren Riecher.

Es ist fraglich, ob der 21-jährige Autofahrer geläutert ist, der zu schnell zu seiner Shisha-Bar unterwegs war. 200 Euro und vier Wochen Führerscheinentzug sind nicht eben viel. Es ist verständlich, dass das Gericht den „Raserparagraf“ nicht zur Anwendung brachte – schon weil unklar ist, wie schnell das Auto wirklich gefahren ist. Trotzdem kann einen die Wut packen, wenn man abends auf den Häfler Straßen unterwegs ist: Eine ganze Menge aufgemotzter Schlitten ist dort mit viel zu hohem Tempo unterwegs. Der Polizei gehen die wenigsten davon ins Netz. In diesem Fall kam es wenigstens zu einem Urteil.

Mit den Rasern ist es wie mit den blindwütigen Randalierern: Es sind wenige, doch die Konsequenzen ihres Handelns haben viele zu tragen. Wie jetzt in Markdorf: Nachdem es am Bahnhof zu zahlreichen Schmierereien gekommen war, setzt die Stadt dort nun auf zusätzliche Videokameras. Das wird nicht jedem schmecken. Aber es ist kein Überwachungsstaat chinesischer Prägung, dem diese Maßnahme zu verdanken ist, sondern schwarzen Schafe unter der Bevölkerung. Hoffentlich werden sie wenigstens geschnappt.

Erinnern Sie sich noch an den Häfler, der momentan nicht so gut zu Fuß unterwegs ist und 50 Euro Geldbuße berappen musste, weil ein Fahrer, der mit seinem Auto vor dem Physiotherapeuten auf dem breiten, aber nicht allzu überlaufenen Fußweg auf ihn gewartet hat, ins Visier der kommunalen Parküberwachung geraten ist? Das Geld ist längst bezahlt. Auf sich sitzen lassen wollte der Mann die Sache aber nicht. Sein Ansatz: Wer so scharf kontrolliert und nicht mal redet mit den Bürgern (wie in diesem Fall), vergrätzt die Menschen und treibt sie in andere Innenstädte. Das hat er dem zuständigen Ordnungsbürgermeister auch geschrieben. Dessen Antwort war formal und erläuterte lediglich die Rechtslage. Darum ging es dem Verwarnten aber gar nicht. Er hat sich in einem erneuten Schreiben nochmal für „eine bürgernahe Verwaltung“ stark gemacht, „die sich an den Bedürfnissen und Problemen der Bürger orientiert“. Der Bürger sieht „deutliches Potential für Veränderungen“ an der Stelle. Die Spießgesellen auch. Zumal Dieter Stauber den zweiten Brief des Bürgers gar nicht beantwortet hat.