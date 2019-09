Der SKV Rot-Weiss Zerbst '99 ist im Kegelsport ungefähr das, was im Fußball der FC Bayern München ist: Dauermeister, siebenfacher Pokalsieger, dreimaliger Champions-League-Sieger. Kein Wunder also, dass ebendiese Zerbster Kegler am zweiten Spieltag der Kegelbundesliga in Friedrichshafen für ordentlich Aufsehen gesorgt haben. Mithalten konnten die Bundesliga-Aufsteiger Sportfreunde Friedrichshafen zwar nicht – aber ihnen gelang immerhin die ein oder andere Überraschung.

„Eine Strategie gegen solch einen Gegner gibt es nicht“, sagte Sportfreunde-Kapitän Darko Lotina vor dem Spiel. „Bei Mannschaften auf Augenhöhe kann man schon taktieren, ob man einen schwachen Spieler gegen einen stärkeren setzt oder umgekehrt.“ Am Samstag aber heißt die einzige Strategie: Überleben.

Die Stimmung war dabei gelassen heiter: „Wir freuen uns auf so ein Spiel. Auch wenn die Chancen schlecht stehen. Es wird schwierig, einen Punkt zu machen. Etwas Nervosität ist natürlich auch dabei, denn es ist nicht alltäglich, die Zerbster bei uns zu haben“, sagte Sascha Platschek von den Sportfreunden Friedrichshafen.

Erst im April dieses Jahres wurde das Märchen für ihn und seine Teamkameraden wahr. Sie erspielten sich zum ersten Mal den Aufstieg in die erste Bundesliga. Die Aufstellung der Häfler Kegler kann sich auch in der Bundesliga durchaus sehen lassen: Mit dem erfahrenen Kapitän Darko Lotina treten die jungen Talente Lukas Funk und Dejan Lotina zusammen mit Michael Reiter, Mario Listes und als Schlusslicht Nicolai Müller an. Kapitän Darko Lotina kegelte bereits in der ersten Bundesliga, allerdings damals noch für den ESV Ravensburg und war Team-Weltmeister 2009. Lukas Funk und Dejan Lotina konnten ebenfalls bereits internationale Luft schnuppern. 2018 war Lukas Funk Einzelpokalsieger.

Gespielt wird in der Bundesliga in drei Runden auf vier Bahnen mit je zwei Paarungen, die gegeneinander spielen. Darko Lotina gegen Manuel Weiss und Lukas Funk gegen den Nationalspieler Matthias Weber eröffneten das Spiel. Der Zerbster Manuel Weiss ließ vom ersten Wurf an keinen Zweifel daran, dass er sein Match gewinnen wird. Er siegte mit einem klaren 4:0 gegen Kapitän Darko Lotina. Das Duell Lukas Funk und Matthias Weber war dagegen knapper: Mit einem 2:2 gewann der Zerbster mit insgesamt acht Holz Vorsprung das Duell. Für Lukas Funk ein gutes Ergebnis, war es doch sein erstes Bundesliga-Spiel. Sein klares Statement nach dem Duell: „Ich bin zufrieden.“

Bei der Mittelpaarung verlor Dejan Lotina 0:4 gegen den Zerbster Thomas Schneider. Neuzugang Michael Reiter musste sich ebenfalls mit einer Niederlage begnügen. Er verlor 1:3 gegen Florian Fitzmann. Somit stand es nach den ersten vier Spielern 4:0 für die Gastgeber. Es war klar: Der Sieger heißt Zerbst.

Dennoch blieb die Stimmung an der Vierbahnanlage der Bodenseesporthalle gut. Jeder gefallene Kegel der Sportfreunde wurde mit Sprechchören gefeiert. Fielen alle neun Kegel mit einem Wurf, ertönte laut: „Siebene, Achte, Neune, Holz, Holz, Holz – Bum Bum alle um.“

In der Schlussrunde setzt der Zerbster Kapitän Timo Hoffmann dem Ganzen noch beinahe eine Krone auf. Er verpasste um vier Holz den Bahnrekord und besiegte Mario List mit 4:0. Nicolai Müller gelang im Endspurt das kleine Wunder für die Häfler: Er entschied sein Match gegen Igor Kovacic mit 3:1 für sich und holte den einzigen Mannschaftspunkt für die Sportfreunde.

Der zweite Spieltag der Bundesliga endete somit 7:1 (3599:3804) für die Gäste, die außerdem einen neuen Mannschaftsbahnrekord mit 3804 Holz an diesem Tag aufstellten.

Konzentration entscheidend

„Klar ist es ein Heimvorteil, wenn man zu Hause vor seinem eigenen Publikum spielt. Die mentale Verfassung ist dabei entscheidend. Die Konzentration gegen solche Top-Spieler zu halten, ist immer schwierig“, ordnete Darko Lotina das Ergebnis ein. Bei einer Paarung wirft jeder Spieler 120-mal die Kugel. Es gibt vier Durchgänge mit je 30 Würfen: 15 Wurf Volle und 15 Wurf Abräumen. „Würde ein Laie 120 Würfe hintereinander abliefern, könnte er zwei Tage nicht mehr laufen“, so der Zerbster Manuel Weiß . Auch er bestätigte die Wichtigkeit der mentalen Fitness neben der körperlichen: „Da hat jeder seine eigene Methode. Bei mir ist es ein guter Moment, an den ich mich dann erinnere.“

Der Zerbster Kapitän Timo Hoffmann verabschiedete sich herzlich von den Sportfreunden Friedrichshafen: Es habe Spaß gemacht, und die Sportfreunde seien in sehr guter Form. Natürlich hätte er gerne 8:0 gewonnen, sagte er, musste dabei aber selbst etwas lächeln.

Es ist die zweite Bundesliga-Niederlage für die Sportfreunde Friedrichshafen. Vergangenes Wochenende wurden sie von Victoria Bamberg mit 7:1 geschlagen. Nächstes Wochenende geht es zum SKC Nibelungen Lorsch. 18 Spieltage sind es in der Bundesliga insgesamt. „Da begegnen uns noch viele auf Augenhöhe", gibt sich Sascha Platschek von den Sportfreunden zuversichtlich.