Wenn das Weihwasser gefriert: So gehen Kirchen am See mit Energiekosten um

Bei immer höher steigenden Energiepreisen ein großes Gotteshaus heizen? Was im Winter sowieso für viele Gemeinden schon teuer ist, könnte dieses Jahr eine ganz besondere Herausforderung werden. Haben die Kirchen für diese Situation einen bestimmten Plan? Und was sagen Gemeindemitglieder, wenn sie frieren müssen? Die Redaktion hat bei den Pfarrern am See nachgefragt.

„Jede Kirchengemeinde tut gut daran, Energie zu sparen“, sagt Reimar Krauß, evangelischer Co-Dekan für den Kirchenbezirk Ravensburg, zu dem auch die Seeregion gehört, und geschäftsführender Pfarrer der Schlosskirche in Friedrichshafen. Wo? Das wüssten die Kirchengemeinden selbst am besten, fügt er an. Der Kirchenbezirk mache da keine Vorgaben.

„In der Gesamtkirchengemeinde Friedrichshafen wurden für die Gottesdienste folgende Lösungen gefunden: In der Bonhoefferkirche wird weniger geheizt. Die Gottesdienstbesucher können Decken erhalten. In der Erlöser- und Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde wird ab dem neuen Jahr sonntags nur noch ein Gottesdienst gefeiert – statt bisher zwei in zwei Kirchen“, berichtet Krauß außerdem.

Sitzheizungen für den Gottesdienst

In der Schlosskirche würden zudem nur noch unmittelbar für die Zeit des Gottesdienstes die Unterbank-Heizungen eingeschaltet. „Es wird also nicht mehr vorgeheizt. Alle, welche schon in den vergangenen Jahren Gottesdienste in der Schlosskirche im Winter besucht haben, wissen, dass warme Kleidung nötig ist“, sagt der Co-Dekan.

In Gemeinde- und Büroräumen werde allgemein weniger geheizt als die Jahre zuvor. „Einem sparsamen Energieverbrauch gilt – wie schon bisher – unsere Aufmerksamkeit. Mitarbeitende und Gemeindeglieder erlebe ich als sehr verständnisvoll“, schildert Reimar Krauß.

Fakt ist: Alte Kirchen kann man in dieser Jahreszeit nicht richtig aufheizen. Bernd Herbinger, Dekan

Bernd Herbinger, Dekan der katholischen Kirche in Friedrichshafen und Pfarrer in St. Petrus Canisius, spricht in diesem Zusammenhang ebenfalls von den Sitzheizungen als „Erlösung“ gegen die kalten Wintertage. Wenngleich die Temperatur für diese auf 13 Grad gedeckelt sei und schon mal das Weihwasser einfriere. „Vergangenen Sonntag haben wir das schon gemerkt“, berichtet Herbinger.

„Da sind direkt 30 Gemeindemitglieder weggeblieben.“ Er selbst findet, „warm eingepackt und so, wie man sonst auch rausgehen würde, kann man es auch aushalten. Man muss ja nicht im Anzug kommen, sondern kann auch einfach die Winterjacke nehmen“. Immerhin gebe es aber auch eine Untergrenze. „Unter vier Grad darf die Temperatur nicht sinken. Also ja, uns wird schon einiges abgefordert. Es heißt aber eben auch, dass man mit jedem Grad weniger sehr viel Kilowatt sparen kann“, meint er.

Verschieden große Kirchen, unterschiedliche Bedingungen

Für die katholischen Gotteshäuser in und um Lindau gibt es laut Mathias Maier, Verwaltungsleiter der Pfarreiengemeinschaften Wasserburg, Lindau-Insel, Lindau-Aeschach und Weißensberg, keine „zentrale und pauschale Vorgabe für die ,ideale’ Temperatur in Kirchen“, weil die Bedingungen sehr unterschiedlich seien. Vor allem würden die Umluftheizungen mit fossilen Brennstoffen auf ein Mindestmaß heruntergefahren. „Dabei ist natürlich die Innenausstattung und die Bausubstanz zu beachten, damit keine zu hohe Luftfeuchtigkeit und somit Schäden entstehen“, sagt Maier.

Ebenfalls sehr energieintensive Bankstrahlerheizungen würden auch nur noch unmittelbar vor den Gottesdiensten eingeschaltet und bereits zum Schluss hin wieder ausgemacht werden, fügt der Verwaltungsleiter außerdem an. „Einige Pfarreien weichen auch für ihre Werktags-Gottesdienste in die Gemeindehäuser und Pfarrheime aus, um nur noch kleine Räumlichkeiten heizen zu müssen“, sagt Mathias Maier. Bislang seien für all diese Lösungen noch keine negativen Rückmeldungen verzeichnet worden, „eher volles Verständnis von den Kirchgängern“.

Wir versuchen so weiterzumachen wie bisher. Ulrike Lay, Pfarrerin

Aus der evangelischen Kirche St. Johannes in Wasserburg berichtet Ulrike Lay: „Wir sind in der Hinsicht fast langweilig. Wir versuchen nämlich so weiterzumachen wie bisher, machen die Heizung zum Gottesdienst an und hoffen, dass es uns nicht über den Kopf wächst.“

Auch in der Lindauer St. Verena-Versöhnerkirche wird laut Pfarrer Jörg Hellmuth wenigstens am Sonntag geheizt. „Wegen Corona bleiben wir auch in der Kirche und gehen nicht ins kleine Gemeindehaus. Die Gemeinde der Christuskirche zieht hingegen verstärkt ins ,kiez’ um, damit sie Energie einsparen kann“, sagt er.