Bei der Motorradwelt Bodensee vom 25. bis 27. Januar stellt die Messe auch die Bahnsportart Speedway vor. Beliebt ist Speedway laut Pressemitteil8ung der Messe vor allem bei Männern. Zu Gast ist in Halle B2 ist die einzige Deutsche, die den Jungen in ihrer altersklasse Paroli bieten kann: Celina Liebmann aus Albaching. „Wer bremst, hat Angst und ist beim Speedway falsch aufgehoben“, sagt die 17-Jährige, die mit ihrem Rennstallteam vor Ort ist.

Speedway-Maschinen verfügen über keine Bremse und haben nur einen Gang. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 75 Stundenkilometern jagen die Rennfahrer im Stadion über die Sandpiste und driften gewagt um die Kurven. Motorrad-Straßenrennen sind Celina Liebmann zu gefährlich, denn da müsse man immer auf die anderen höllisch aufpassen. „Beim Speedway sind wir dagegen nur zu viert auf der Bahn, da achtet einer auf den anderen“, erklärt die Jugendliche. Auch wenn ihre männlichen Konkurrenten oft Kamikazefahrer sind, sie selbst setzt lieber auf Taktik und technisches Können. Mit Erfolg: 2016 war Celina Liebmann zum Beispiel Deutsche Juniormeisterin in der 250ccm-Klasse und 2017 Vizeweltmeisterin auf der Langbahn. Was sie antreibt? „Mir macht es Spaß, die Jungs zu ärgern“, sagt die angehende Erzieherin scherzhaft. Der Rausch der Geschwindigkeit und der Kick, sich mit dem Motorrad ungebremst in die Kurven zu legen, sind allerdings die wahren Gründe für ihre Leidenschaft, schreibt die Messe weiter.

Speedway wird auf Spezialmaschinen mit Stollenreifen bestritten. Als Kraftstoff wird ausschließlich reines Methanol verwendet, weil der Alkohol bei der Verbrennung mehr Leistung bringt als Benzin. Die Wettrennen werden auf Sand ausgetragen. Die Geschwindigkeit kann lediglich durch die Regulierung des Gasgriffes verringert werden. Bei den engen Kurvenfahrten und den ausschlagenden Hinterrädern würden Bremsen das Unfallrisiko erhöhen. Deshalb ist von den Fahrern jederzeit das nötige Fingerspitzengefühl, aber auch entsprechende Körperspannung fürs Driften gefordert.

Celina Liebmann saß mit sechs Jahren zum ersten Mal auf einem solchen Motorrad. Sie wollte dem Papa nacheifern, der bis 2004 aktiv den gefährlichen Eisspeedway- Extremsport betrieben hat, bei dem die Fahrer übers Eis brettern. Inzwischen ist die ganze Familie vom Speedway-Virus infiziert und nennt sich Racing Team Liebmann. Selbst der kleine achtjährige Bruder packt mit an. „Da müssen schon alle ein bisschen verrückt sein“, gibt Vater Jürgen Liebmann zu, denn der Sommerplan sei voller Wettkampftermine, da bleibe nicht viel übrig für andere Aktivitäten.

Was die Sportlerin auszeichnet, sei ihr „außergewöhnliches Kämpferherz“. Einmal hat sich der Teenager beim Speedwayfahren schon den Oberarm gebrochen und vor zwei Jahren bei der Deutschen Meisterschaft zwei Brustwirbel. „Da war ich wirklich kurz davor, alles hinzuschmeißen“, erzählt die 17-Jährige. Doch sobald die Schmerzen weg waren, sei der Gedanke daran wieder verschwunden. Der Bahnsport ist ihr Leben. „Jetzt im Winter ist es mir schon arg langweilig ohne Speedway“, sagt sie. Und das, obwohl sie parallel zu ihrer Ausbildung fast täglich ihre Fitness trainiert. Eisspeedway kommt für sie aber nur so zum Spaß infrage. Denn vor den furchterregenden 28 Millimeter langen Spikes auf den Reifen hat sie einen Heidenrespekt. Die Sportlerin hat andere Ziele: Erst einmal will sie sich auch in der neuen 500ccm-Klasse sicher fühlen sowie mit den Jungen mithalten können. Und langfristig bei der U-21-WM unter den Top-Sechs landen.

Am Samstag, 26. Januar, kann man Celina Liebmann auf der Showbühne der Motorradwelt Bodensee im Foyer West im Interview näher kennenlernen.