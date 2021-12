„Sucht hat keine Lobby“: Was tun, wenn das eigene Kind in die Drogensucht rutscht?

Die psychosoziale Beratungs- und ambulante Behandlungsstelle für Suchtkranke und Suchtgefährdete der Diakonie im Bodenseekreis gehört zum Diakonischen Werk Oberschwaben Allgäu Bodensee. Träger ist der evangelische Kirchenbezirk Ravensburg. Ein Team von Sozialarbeitern, Sozialpädagoginnen, Psychologen, Ärztinnen und vielen weiteren Fachkräften steht Betroffenen dort mit Rat und Tat zur Seite. Wer Hilfe sucht, kann sich telefonisch unter 07541 / 950180 an die Beratungsstelle wenden oder auch per Mail an

Zudem gibt es eine Online-Drogenberatung: Anonym, vom Smartphone oder vom heimischen Rechner aus können sich Menschen hier orientieren, die von „klassischen“ Beratungs- oder Präventionsangeboten nicht erreicht werden. Die Idee dahinter: ein niederschwelliges Angebot, das gerade jungen Leuten die Möglichkeit gibt, sich seriös und objektiv zu informieren. Denn nur wer aufgeklärt ist, kann eigenverantwortlich handeln und Widerstände entwickeln. Alle Infos hierzu gibt es auf

Betroffene Eltern haben die Möglichkeit, sich im Elternkreis in Friedrichshafen auszutauschen. Alle Informationen zu Terminen und den Tätigkeiten der Gruppe gibt es unter