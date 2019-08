Weniger Beton und jede Menge frische Ideen

Er hat das Netzwerk für Friedrichshafen 2016 gegründet und ist mit der neuen Liste bei der Kommunalwahl am 26. Mai sofort in Fraktionsstärke in den Gemeinderat eingezogen: Philipp Fuhrmann, Musikpädagoge und Unternehmer, ist 50 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Die Schwäbische Zeitung hat den neuen Ratsmitgliedern die gleichen sechs Fragen gestellt – und veröffentlicht sie mitsamt der Antworten in einer kleinen Serie.

Mit welchen drei Worten würden Sie sich selbst beschreiben?

Neugier, Ehrlichkeit, Offenheit und Kreativität.

Was zeichnet Friedrichshafen aus?

Friedrichshafen zeichnet sich durch unzählige, kaum genutzte Potenziale aus. Friedrichshafen ist eine heterogene, wohlhabende Stadt mit vielen Chancen und tollen Schätzen. Allerdings schlummert vieles unbelebt und unbeachtet vor sich hin.

Wo hat die Stadt Nachholbedarf?

Friedrichshafen braucht mehr grün, weniger Beton und jede Menge frischer Ideen. Die Stadtkultur braucht mehr Offenheit, Mut und Kreativität. Die Aufenthaltsqualität auf zentralen Plätzen und Straßen geht gegen null: hier muss in den nächsten Jahren viel geleistet werden. Die Verkehrsplanung ist nach wie vor vollkommen autozentriert und rückständig. Warum nicht Friedrichshafen zu einer Modellstadt des umweltbe-wussten Verkehrs machen?

Warum haben Sie für den Gemeinderat kandidiert?

Ich möchte Ideen des Netzwerks für Friedrichshafen in der Kommunalpolitik umsetzen und die Zukunft für Friedrichshafen mitgestalten. In meinem Amt als Gemeinderat sehe ich gute Möglichkeiten, viele Dinge für eine lebendige und offene Stadtgesellschaft zu initiieren. Mein Ziel als Gemeinderat ist eine Stärkung des Gemeinwohls in vielen Bereichen!

Welche Themen liegen Ihnen besonders am Herzen?

Dauerhafte und ehrliche Bürgerbeteiligung, ein Stadtlabor als Motor der Stadtentwicklung, sozialer und ökologischer Wohnungsbau, modellhafter öffentlicher Nahverkehr und gute Bedingungen für Fußgänger und Radfahrer. Die Belebung der Kernstadt und transparente Entscheidungswege. Die Berücksichtigung umweltpolitischer Belange in allen Entscheidungen und ehrliche und modellhafte Klimaschutzpolitik.

Welche Kenntnisse und Erfahrungen können Sie in die Arbeit im Friedrichshafener Gemeinderat einbringen?

Ich bin seit Anfang der 90er Jahre Mitglied den Grünen und war im Vorstand des Kreisverbands Weimar. Von 1997 bis 1999 war ich Stadtverordneter im Stadtrat in Weimar (verkehrs- und kulturpolitischer Sprecher der Fraktion). Ich habe die Plattform FN 2030 und seit 2016 das Netzwerk für Friedrichshafen aufgebaut. Als gebürtiger Häfler mit jahrzehntelanger Lebenserfahrung aus bedeutenden anderen Städten kann ich viele Ideen, die anderswo schon gut funktionieren, in meiner Heimatstadt umsetzen.