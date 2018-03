Weniger Besucher bei der „Fruchtwelt Bodensee“

Die achte Auflage der Messe „Fruchtwelt Bodensee“ hat 15 900 Besucher angezogen – weniger als 2016. Damals waren es 16 900. Das teilt der Veranstalter, die Messe Friedrichshafen, in einer Pressemitteilung mit.

Trotzdem zieht Klaus Wellmann, Geschäftsführer der Messe Friedrichshafen, nach drei Messetagen eine positive Bilanz und betont die Stärken: „Die Stärke der „Fruchtwelt Bodensee“ liegt in der Mischung aus der hohen fachlichen Kompetenz des Rahmenprogrammes und einem hochwertigen und spezialisierten Produktangebot der Aussteller. Trotz schwieriger wirtschaftlicher Lage haben viele Obstbauern hier den Austausch gesucht, um Lösungen für sich zu finden und positiv in die Zukunft zu schauen.“

Landwirte diskutieren

Bei den 38. Bodensee-Obstbautagen während der Messe hatten die Landwirte dazu Gelegenheit. Unter Beisein des Landwirtschaftsministers Peter Hauk diskutierten sie und bekamen durch Vorträge von Experten Anregungen. Manfred Büchele, Geschäftsführer Kompetenzzentrum Obstbau-Bodensee betont: „Die „Fruchtwelt Bodensee“ ist eine feine, interessante Messe, hier bekommt man Produktionsmittel in konzentrierter Form“, sagt er. Es sei sehr erfreulich zu hören, dass das Land den Landwirten unter die Arme greift, was sicher auch zum positiven Verlauf der Messe beigetragen habe. Der Internationale Brennertag am Messe-Sonntag habe, so die Mitteilung, großen Anklang gefunden. Positiv gestimmt ist Claudia Metzler, Vorsitzende des Verbandes der Klein- und Obstbrenner Südwürttemberg/Hohenzollern: „Die ,Fruchtwelt Bodensee’ ist ein wahrer Brennertreff im deutschsprachigen Raum. Händler und Hersteller aller führenden Marken im Brennereibereich sind hier vertreten, was auch Besucher mit weiterem Anfahrtsweg anzieht“, sagt sie. Ihr Stand sei gut besucht gewesen und die Mitglieder ihres Vereins konnten viele neue Kontakte knüpfen. Angenehm überrascht sei sie über die vielen Besuche ihrer Seminare und Vorträge.