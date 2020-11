In der Woche von 23. bis 27. November hat es nur wenige Corona-Fälle in den Schulen und Kitas in städtischer Trägerschaft gegeben. Dies teilt die Stadt Friedrichshafen am Freitagnachmittag mit. Seit Montag, 23. November, gab es in der Pestalozzi-Schule, der Ludwig-Dürr-Schule und der Realschule Ailingen vereinzelte Corona-Fälle. In den städtischen Kitas war das Kinderhaus Wiggenhausen betroffen. Das Gesundheitsamt hat wie üblich für die Kontakte ersten Grades Quarantäne verfügt.