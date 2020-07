Wenig Verstöße: Polizei kontrolliert 45 getunte Autos

Das Polizieirevier Friedrichshafen hat am Freitagabend zusammen mit der Stadtverwaltung im Stadtgebiet eine gemeinsame Schwerpunktkontrolle der „Poser-, Raser- und Tuningszene“ durchgeführt, wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt. Hierbei wurden insbesondere die bekannten Szenetreffpunkte am Hinteren Hafen und auf dem Parkplatz des Bodenseecenters verstärkt überwacht, teilweise auch in zivil.

Seitens der Stadt wurde in der Lindauer Straße eine stationäre Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Insgesamt konnten an dem Abend aber nur vereinzelt Fahrzeuge festgestellt werden, die der Szene zuzuordnen waren. Die Geschwindigkeitsmessung verlief ebenfalls ergebnislos, schreibt die Polizei weiter.

Im Bereich des Bodenseecenters wurden zwar mehrfach Fahrzeug- und Personengruppen angetroffen, von diesen gingen jedoch zum Zeitpunkt der Überprüfungen keine Störungen aus.

Im gesamten rund fünfstündigen Kontrollzeitraum haben die Beamten der Polizei Friedrichshafen etwa 45 Fahrzeuge kontrolliert, es wurden insgesamt sechs Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Einmal wurde ein Rotlichtverstoß festgestellt, zweimal wurde unnötiger Lärm verursacht und insgesamt dreimal mussten Fahrzeuge wegen unzulässiger technischer Veränderungen beanstandet werden, die jeweils zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten.