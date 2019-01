Wenig Sicht und viel Schnee beim 28. Läufertreffen am Gehrenberg

Die Läufer können über das Dreikönigstreffen am Gehrenberg viele Geschichten erzählen – auch Wettergeschichten: Alles war schon dabei, frühlingshafte Temperaturen, strömender Regen und klirrende Kälte bei schneebedeckter Landschaft. Dieses Jahr war es durchwachsen, Schneeregen und matschige Strecke am Fuße des Gehrenbergs, in der Höhe tiefster Winter aber ganz bescheidene Sichtverhältnisse. Wie immer ließen sich die Laufsportfans, die Organisator Herbert Eberhardt eingeladen hatte, davon nicht beeindrucken, etwa 70 kamen an den Gehrenberg und starteten sportlich ins neue Jahr. Die lange Strecke über 24 Kilometer ließen diesmal allerdings sogar die „Asse“ wegen des anspruchsvollen Geläufs aus. Trotzdem hatten die Teilnehmer bei wenig Sicht und viel Schnee ihren Spaß.