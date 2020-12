Sachschaden in Höhe von etwa 11 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag kurz nach 16.30 Uhr in der Colsmanstraße entstanden. Wie die Polizei berichtet, wollte eine 46-jährige Autofahrerin im Einmündungsbereich der Leutholdstraße wenden und kollidierte dabei mit dem auf der Linksabbiegespur der Leutholdstraße wartenden Wagen einer 53-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dabei das Fahrzeug der 46-Jährigen so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde niemand. Zeugen ist im Zusammenhang mit dem Unfall ein weißes Auto aufgefallen, das ebenfalls Unfallschäden aufwies, die Örtlichkeit jedoch bereits vor Eintreffen der Polizei verließ. Ob das Auto auch an dem Unfall beteiligt war, ist daher unklar.