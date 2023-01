Weltwirtschaftsforum: Die Elite landet in Friedrichshafen

Im schweizerischen Davos ist am Montagabend das Weltwirtschaftsforum eröffnet worden. Das Treffen von Schlüsselfiguren aus Politik und Wirtschaft sorgt jedes Jahr auch für mehr Betrieb auf dem Bodensee-Airport in Friedrichshafen.

Der Grund: Viele der Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen per Business-Jet, weshalb es an den Flughäfen in der Schweiz eng wird. So mancher weicht nach Friedrichshafen aus, um dann mit dem Auto oder dem Hubschrauber weiter in den Konferenzort zu reisen.

Es starten und landen auf dem Bodensee-Airport also mehr Flieger als sonst. „Stand heute haben wir über 85 zusätzliche Landungen und entsprechende Starts, also circa 170 Flugbewegungen, im Zusammenhang mit dem World Economic Forum in der Planung“, teilt eine Sprecherin des Flughafens auf Anfrage mit.

2022 landete Scholz in Friedrichshafen

Die Jets kommen demnach aus der ganzen Welt: „Außer Europa sind auch Flüge aus Asien – Fernost und Mittlerer Osten – und Nordamerika geplant“, so die Sprecherin.

Zu dem Kongress werden Staats- und Regierungschefs aus der ganzen Welt erwartet, darunter auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Ob Scholz, wie beim Weltwirtschaftsforum im vergangenen Jahr, wieder mit seinem Regierungsflieger in Friedrichshafen landen wird, ist laut Flughafen noch unklar.

Einen anderen Regionalflughafen in der Nähe hat der Bundeskanzler am Montag jedenfalls bereits angesteuert: Scholz landete am Morgen auf dem Flughafen Memmingen. Wie der Flughafen mitteilt, reiste der SPD-Politiker weiter nach Ulm, wo er im Laufe des Tages mehrere Unternehmen besuchte.

Darum geht es beim Weltwirtschaftsforum

Das diesjährige Weltwirtschaftsforum steht unter dem Motto „Zusammenarbeit in einer fragmentierten Welt“. Insgesamt wollen knapp 2700 Teilnehmer über Lösungen für internationale Probleme sprechen.

Auf der Agenda stehen dabei unter anderem die Folgen von Russlands Krieg gegen die Ukraine sowie Lieferkettenprobleme. Am Flughafen Altenrhein im Kanton St. Gallen in der Schweiz haben am Montag anlässlich des Weltwirtschaftsforums Klimaaktivisten demonstriert.