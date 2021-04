Welttag des Buches: Medienhaus am See setzt neue Impulse

Deutschlandweit feiern Bibliotheken, Buchhandlungen, Verlage, Schulen und Lesebegeisterte am Freitag, 23. April, den Welttag des Buches. Und auch das Medienhaus am See macht mit und setzt sich so nachhaltig für die Leseförderung ein, wie die Stadtverwaltung Friedrichshafen mitteilt.

„Lesen gilt als Schlüsselqualifikation zum Bildungserfolg, insbesondere im Zeitalter der Digitalisierung. Gerade in Zeiten wie diesen ist es besonders wichtig, das Lesen und die Beschäftigung mit Literatur zu fördern. Ich freue mich sehr, dass das Medienhaus am See zum Welttag des Buches die Kommunikation mit seinen Leserinnen und Lesern digital erweitert und die sozialen Netzwerke wie Instagram und Facebook dazu nutzt“, sagte Bürgermeister Andreas Köster laut der Pressemitteilung.

In den vergangenen Jahren wurden in der Regel Vorleseaktionen mit bekannten Persönlichkeiten vorbereitet. In diesem Jahr wird das Medienhaus am See seinen Instagram-Auftritt vorstellen.

Schon seit Herbst 2015 präsentiert sich das Medienhaus am See auf seiner Facebook-Seite locker und weltgewandt. Mit dem Instagram-Auftritt wolle man die Erreichbarkeit in der Welt sozialer Netzwerke erweitern und vor allem Menschen unter 35 Jahren ansprechen. Die Instagram-Plattform mit Fotos im Hochformat wird von den meisten Menschen auf dem Smartphone genutzt. Kurze Geschichten, wie ein Foto-Tagebuch gestaltet, werden regelmäßig gepostet und finden laut Stadt zahlreiche „Likes“ und „Follower“.

Nutzer erhalten unter www.instagram.com/medienhaus_am_see regelmäßig etwa den „Tipp der Woche“ mit Vorschlägen für Bücher, Hörbücher und Filme für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Auch (digitale) Vorlesestunden, Hinweise auf Veranstaltungen des Medienhauses oder der Blick hinter die Kulissen stehen auf dem Programm. Es wird den Hashtag „#bookfacefriday“ ebenso geben wie neue Online-Angebote oder ein „Blind Date“ mit einem Buch.

Rund um den Welttag des Buches verschenkt das Medienhaus am See das dazugehörige Buch „Ich schenk dir eine Geschichte“ an Schülerinnen und Schüler. Mit dem Titel „Biber undercover“ von Rüdiger Bertram soll den Buben und Mädchen der vierten und fünften Klassen bundesweit die Freude am Lesen vermittelt werden, schreibt das Medienhaus weiter. Die Bücher werden über den Abholservice verteilt.