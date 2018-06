Weltraumlabor Columbus wird zehn Jahre alt

Das Weltraumlabor Columbus ist Europas Außenposten im All, es bietet Wissenschaftlern aus der ganzen Welt eine Plattform für nachhaltige Forschung in der Schwerelosigkeit: Vor zehn Jahren wurde es ins All geschossen und an die Internationale Raumstation ISS angedockt. Für die Europäische Weltraumorganisation ESA federführend entwickelt und gebaut wurde es von Airbus, vor allem die Hightech-Innenausstattung kommt größtenteils vom Standort Friedrichshafen. Columbus steht aber nicht nur für modernste Technik sondern vor allem für die Visionen der Wissenschaftler und Raumfahrer und die drehen sich momentan vor allem um eines: den Aufbruch zum Mars.

„Astronautenzeit wird mit Gold aufgewogen“, sagt Chef-Ingenieur Thomas Hummel von Airbus zur Bedeutung der Weltraumforschung für die Wissenschaft. Einen ganzen Goldschatz an Erkenntnissen haben Forscher in den vergangenen Jahren dank des europäischen Weltraumlabors bergen können. Am 7. Februar 2008 brachte das US Space Shuttle Atlantis das Columbusmodul vom Kennedy-Space-Center in Florida ins All. Am 11. Februar wurde es in Betrieb genommen.

Seit dem hat das Weltraumlabor die Erde beinahe 60000 Mal umrundet, 1800 wissenschaftliche Experimente wurden dabei durchgeführt. Das 6,90 lange Modul hat einen Durchmesser von 4,50 Meter, an den 16 Forschungsanlagen (Racks) im Weltraumlabor können bis zu drei Astronauten gleichzeitig arbeiten. Die Entwicklung des Moduls kostete 880 Millionen Euro, am Bau waren Unternehmen aus zehn Europäischen Ländern beteiligt. Das Weltraumlabor wird vom Kontrollzentrum in Oberpfaffenhofen aus vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) betrieben. Als Bestandteil der ISS umkreist Columbus die Erde in einer durchschnittlichen Höhe von 340 Kilometern einmal in 90 Minuten. 13 europäische Astronauten arbeiteten bislang im Columbus-Labor, mit Hans Schlegel und Alexander Gerst waren auch zwei Deutsche dabei, zweimal an Bord war bislang nur der Italiener Paolo Nespoli.

Lebenserhaltung made in Immenstaad

Der Airbus-Standort in Immenstaad ist maßgeblich an der Ausstattung des Columbusmoduls beteiligt. Zum einen was die Infrastruktur betrifft, wie etwa die Lebenserhaltungssysteme, zum anderen bei der Durchführung der wissenschaftlichen Experimente. Von den 16 Racks oder Einschüben sind zehn permanent durch die Forschung belegt, drei benötigt man für die Technik und drei als Stauraum. Das Modul ist laut Thomas Hummel kontinuierlich ausgelastet. Immer geht es darum, Langzeitexperimente in der Schwerelosigkeit durchzuführen. Die Versuche können von einigen Stunden bis zu mehreren Jahren dauern. Im Columbusmodul kann die Schwerkraft je nach Bedarf ein- und ausgeschaltet werden oder etwa die Schwerkraft des Mondes simuliert werden.

Die Experimente werden von Wissenschaftlern bei der ESA oder dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) beantragt und wenn sie genehmigt werden offiziell ausgeschrieben. Airbus bewirbt sich dann um die Durchführung und konkurriert dabei laut Hummel mit drei bis fünf Firmen in Europa. 115 Experten aus verschiedenen Fachgebieten arbeiten in Immenstaad an 30 bis 50 Forschungsprojekten gleichzeitig, die irgendwann alle das Columbus-Labor brauchen – von der Humanphysiologie über die Festkörperphysik bis zur Plasmaforschung reicht das Einsatzgebiet. Beim Experiment „Geoflow“ werden zum Beispiel eine „Mini-Erde“ und die Strömungen im flüssigen Erdkern simuliert und gemessen. Das Experiment „Solo“ untersucht den Zusammenhang zwischen Salz, Ernährung, Wasserhaushalt, Kreislauf und Knochenbau der Astronauten. Neue Möglichkeiten der Behandlung von Bluthochdruck durch Beeinflussung des Salzgehaltes in der Nahrung werden dabei gesucht. Alle Experimente werden zuvor im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln genauestens vorbereitet und simuliert. Letztlich laufen sie im All weitgehend automatisch ab oder werden von der Erde ferngesteuert. Wissenschaftler können sogar per Tele-Operation eingreifen oder gegebenenfalls Parameter verändern.

Viele Langzeitmissionen

Nach Abschluss der Experimente werden die meisten Instrumente quasi über Bord geworfen, sie verglühen dann in der Erdatmosphäre. Maximal zehn Prozent der Anlagen werden laut Hummel wieder zurück zur Erde gebracht. Anfangs hat es laut Hummel rund zehn Jahre gedauert von der Planung eines Experiments bis zum Abschluss, momentan benötige man im Schnitt nur noch zwei bis vier Jahre. Ziel sei es, künftig ein Projekt innerhalb eines Jahres abzuschließen.

Seit rund 20 Jahren schwebt die ISS mittlerweile durchs Weltall, bis 2024 ist der Betrieb laut Hummel beschlossene Sache unter den Partnern. Neben den Europäern haben auch die USA, Japan und Russland Forschungsmodule an der Internationalen Raumstation. Hummel glaubt, dass die ISS vielleicht bis 2030 weiterbetrieben werden könnte, wenn der politische Wille da wäre. Die Strategie von Airbus in Sachen bemannter Raumfahrt ist jedoch schon jetzt eine zweigleisige: Zum einen will das Unternehmen auch künftig an der Infrastruktur des Columbus-Labors arbeiten und neue Forschungsprojekte an Land ziehen. Zum anderen zielen die Forschungen aber bereits auf das neue große Ziel der internationalen Raumfahrt ab, einer Mission zum Mars. Ein Zwischenschritt dabei soll laut Thomas Hummel das sogenannte „Deep Space Gateway“ sein. Ein Forschungsmodul, das um den Mond fliegt und quasi als Relaisstation zu einer Marsmission dienen könnte. Das NASA-Modul soll ab 2023 im All aufgebaut werden.

Algen und Biomasse

Viele der 2018 auf der Columbus anstehenden Forschungsprojekte haben deshalb mit Langzeitmissionen zu tun. Ein neues Lebenserhaltungssystem soll künftig in einem geschlossenen System Sauerstoff für die Astronauten erzeugen und gleichzeitig aus dem Abfallprodukt Co2 mit Hilfe von Algen Biomasse herstellen. Dank des „Photobioreactor“ müsste der Sauerstoff für die Astronauten nicht aufwendig von der Erde mitgebracht werden und es könnte dabei sogar Nahrung erzeugt werden. Beides wäre essenziell für bemannte Langzeitmissionen zum Mond oder zum Mars. In die gleiche Richtung Zielen die Experimente „Immuno“ zur Gesundheitsüberwachung der Crew und „E-Nose 2“ zur Messung von oxidativem Stress über das Atemgas. Gerade die medizinischen Versuche finden später oft auch Einzug in das „normale“ Leben: „Wir überlegen uns, wie wir die Technologie erdgebunden verwenden können“, sagt Hummel.

Im Juni 2018 wird Alexander Gerst zu seiner zweiten Columbus-Mission ins All aufbrechen. Als erster Deutscher wird er dann auf der ISS die Funktion des Commanders einnehmen. Bis Oktober wird Gerst im All bleiben und jede Menge Experimente vor allem mit dem Equipment aus Immenstaad durchführen. Hummel hofft, dass Gerst Ende des Jahres nach seiner Mission auch den Airbus-Standort Friedrichshafen besucht. Denn Astronauten sollen laut Hummel auch die Raumfahrt an sich repräsentieren. „Es ist wichtig, dass wir so ein Gesicht haben“, sagt Hummel. Astronauten müssten Botschafter sein und Informationen transportieren. Das sei wichtig für die Raumfahrt, für die Politik und letztlich für die beteiligten Firmen wie Airbus. Und natürlich für das Weltraumlabor Columbus und eine eventuelle Marsmission.