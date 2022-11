Weltmeisterschaft Discofox in Warschau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 30. Oktober fanden in Warschau die Weltmeisterschaft Discofox statt. Mit dabei Hilde & Thomas Schütze aus Friedrichshafen aus der Tanzschule No.10, die sich über die Deutsche Meisterschaft für die Weltmeisterschaft qualifiziert hatten. Es war eine weite Anreise mit den Flugzeug. Das Turnier fand in Warschau im Hotelkomplex Arche Hotel Krakowska im großen Saal statt. Thomas wurde auch noch zusätzlich als Teamkapitän benannt, da er sich durch seine große internationale Erfahrung bestens für die deutsche Mannschaft einsetzen konnte.

Die Meisterschaft startete bereits Sonntagmorgen 8:40 Uhr, für einige Tanzpaare eine ungewohnte Startzeit. Trotz einiger technischer Unterbrechungen, sehr langsame Quickrunde, beziehungsweise Weglassen der Slow Runde, behielten Hilde und Thomas Schütze die Nerven auf der Fläche und ließen sich nicht aus der Ruhe und Konzentration bringen. Sie konnten in mehreren Runden erfolgreich ihre tänzerische Leistung zeigen und erreichten den sechsten Platz bei der Weltmeisterschaft in Warschau / Polen. Dies zeigte wieder einmal die durchgängig hervorragende Leistung des Tanzpaares aus der Tanzschule No.10 und das sie seit mehreren Jahren zur Weltspitze gehören.