Weltladen zeigt nachhaltige Mode

Das Team des Weltladens in Friedrichshafen lädt für Samstag, 14., und Sonntag, 15. Mai, zu einem Aktionswochenende mit dem Motto „Mächtig unfair“ ein. Dabei möchten die Veranstalter einen Blick auf die Textilindustrie und nachhaltige Mode werfen, heißt es in einer Ankündigung.

Zwischen 10 und 14 Uhr sind am Samstag alle Interessierten eingeladen, sich über die unterschiedlichen Preisgestaltungen bei Mode und Textilien zu informieren. Elke Otto, Dozentin für Technologie, präsentiert mit Schülerinnen der Bernd-Blindow-Schulen Friedrichshafen eigene Kreationen als Alternativen. Das Thema Upcycling und faire Mode steht im Fokus der Modenschau, die am Verkaufsoffenen Sonntag, 15. Mai, auf der Rathaustreppe am Adenauerplatz vorgeführt wird. Um 13 Uhr und um 15.30 Uhr besteht die Möglichkeit, sich bei der Modenschau Anregungen zu suchen und sich über nachhaltige Mode auszutauschen.

Begleitet werden die Aktionen am Wochenende vom Kaffeeausschank des Weltladens mit fairem Kaffee. Bürgermeister Fabian Müller wird am 14. Mai zwischen 12 und 13 Uhr persönlich helfen und an der Kaffeebar mitanpacken, heißt es in der Vorschau abschließend.