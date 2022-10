Weltladen und Bürgermeister laden zum Kaffee ein

Wenn in Friedrichshafen am Sonntag, 16. Oktober, wieder Verkaufsoffener Sonntag ist, dann bietet der Weltladen wieder auf dem Adenauerplatz seinen beliebten fairen Kaffee an. Bürgermeister Fabian Müller wird ab 12 Uhr den Weltladen aktiv unterstützen und die Häfler Eigenmarke „Café Friederico“ anbieten, heißt es in einer Ankündigung.

Schon seit mehr als zwanzig Jahren setzt die Stadt mit dem Agendakaffee ein sichtbares Zeichen für den globalen Zusammenhalt. Auf lokaler Ebene kooperiert der Weltladen diesmal mit dem Verein Solawi – Solidarische Landwirtschaft. Auf dem Raderacher Ackergelände werden das ganze Jahr über heimisches Obst und Gemüse angebaut. Am Infostand können Interessierte mehr darüber erfahren, welche Wassermengen zur Herstellung verschiedener Lebensmittel benötigt werden.

Am Sonntag lohnt sich ein Besuch des Kombi-Stands. „Interessierte können nicht nur auf spielerische Weise ihren eigenen Bedarf an verschiedenen Ressourcen ermitteln“, freut sich Bildungsreferentin Barbara Wagner. Es gibt auch reichlich Info-Materialien und eine Verlosung. Bei fairem Kaffee oder Tee können die neu gewonnenen Erkenntnisse diskutiert und weitergereicht werden.