In den Händen dieses riesigen Mannes sieht die Trompete aus wie ein Spielzeug. Und er spielt, als wäre sie ein Überdruckventil und er eine Dampfmaschine. Wallace Roney stand 1991 beim letzten Montreux-Konzert von Miles Davis mit auf der Bühne. Er selbst nennt Davis als einen wichtigen Einfluss für sein Spiel, aber anders als der 57-Jährige aus Philadelphia war Davis ein eher sparsamer Musiker, der die Power in seine Band verlagerte.

Bei seinem Konzert im gut besuchten Casino Kulturraum zeigt der Trompeten-Koloss dennoch, dass er den Spuren von Miles Davis folgt – vor allem in seiner Rolle als Mentor für junge Musiker. Denn Roney, der mit 19 Jahren vom Down Beat-Magazin zum „Best Young Musician of the Year“ gekürt wurde, hat Emilio Modeste in seinen Reihen. Der 18-Jährige ist eine phänomenale Entdeckung. Bei geschlossenen Augen hielte man ihn für einen altgedienten Meister, der den Bebop mit der Muttermilch aufgesogen hat. Modeste füllt die Rolle des Solisten mit seiner außer Rand und Band geratenden Inspiration. Den aufgepeitschten Kaskaden Roneys steht er in nichts nach und die Band in seinem Rücken widmet sich derweil perkussiven Exzessen. Jedes Instrument wird zur Trommel: das Klavier von Oscar Willams ebenso wie der Bass von Curtis Lundy; und Eric Allen spielt sein Schlagzeug mit einer bissigen Energie, durch die schon mal der Ständer mit den Becken verrutscht.

Die Schere im Kopf ist der Wallace Roney Group fremd. Damit knüpft sie allerdings an Traditionen an – an eine Auffassung von Jazz als uferlosem Gruppenexperiment und kollektiver Entladung. Die erste Konzerthälfte, eine ganze Stunde Musik, bestreitet das Quintett mit nur drei Stücken. Dabei werden die Gehörgänge aber nicht nur von Klanglawinen überwältigt. Roney erzeugt gestopfte Klänge, ohne dass er dazu einen Dämpfer bräuchte. Modeste wechselt das Tenor- gegen das Sopransaxofon und wendet die Energie seines Spiels hin zur Anspannung introspektiver Explosionen. Oscar Williams, der auch eine klassische Klavierausbildung genossen hat, lässt sich zu romantischen Herzensergießungen hinreißen und driftet dabei in den weniger gelungenen Momenten fast ins Esoterische.

Brücke zum Orient

Dann sind die Assoziationen zu Miles Davis doch wieder riesengroß, denn die Band wendet sich der spanischen Folklore zu. Miles Davis hat sie 1960 mit seinem Album, „Sketches of Spain“ angezapft, ein Jahr später folgte John Coltrane mit seiner Platte „Olé Coltrane“. Seitdem ist diese Jazz-Schublade mit den beiden Namen verbunden; und diese Band macht ihnen mit Roney und Modeste an der Doppelspitze alle Ehre. Anmutig winden und falten sich die Klangbänder von Trompete und Saxofon, erinnern an eine staubtrockenen Horizontlinie. Curtis Lundy zeigt in seinem Solo hier seine ganze Klasse. Er lässt den gezupften Kontrabass aufs Schönste in der Tradition von Ron Carter singen. Dann greift er zum Bogen und baut die Brücke zum Orient, mit elegischen Ornamenten, die sich zu einer Weltmusik im Stil eines Renaud Garcia-Fons auswachsen.

Und der Groove? Auch der wird zelebriert. Funkig wie die Hölle und mit viel Blues in den Adern fließt er 20 Minuten lang dahin. Jeder DJ, der im Club auflegt, würde sich die Finger danach lecken, mit einem Remix die Tanzfläche füllen zu dürfen. Kein Wunder, dass das Publikum spontan in Jubel ausbricht. Angesichts dieser Spitzenjazzer auf der Bühne wundert man sich ohnehin über gar nichts mehr.