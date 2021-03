Weltfrauentag: Von Dewitz hält Vortrag

Eine Anmeldung bis Freitag, 5. März ist erforderlich per E-Mail an medienhaus@friedrichshafen.de. Der Einwahllink und das Passwort werden vor Beginn an die Teilnehmer verschickt. Die Teilnahme ist kostenlos. Dauer des Vortrags: 30 Minuten.

Anlässlich des Internationalen Frauentages am 8. März laden die die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Friedrichshafen, Brigitte Pfrommer-Telge, das Medienhaus am See, die Katholische Erwachsenenbildung und die Kontaktstelle Frau und Beruf Ravensburg-Oberschwaben zu einem Online-Vortrag mit Antje von Dewitz, Geschäftsführerin von Vaude, ein. Thema ihres Online-Vortrages ist „Mit Mut und Frauenpower zum nachhaltigen Unternehmen“. Die Online-Veranstaltung findet am Dienstag, 9. März um 19 Uhr über Zoom statt. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.

Antje von Dewitz ist vielen Menschen in der Region bekannt. Sie wurde 1972 geboren und wuchs in Obereisenbach in der Nähe von Tettnang auf. 2009 übernahm sie die Leitung des Familienunternehmens Vaude und löste ihren Vater als Geschäftsführerin ab. Vaude gilt in der Outdoor-Branche als Vorreiter für Nachhaltigkeit bei Öko-Produkten und zählt zu den familienfreundlichsten Unternehmen in Baden-Württemberg, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. 2018 wurde Antje von Dewitz vom Manager-Magazin zu Deutschlands Top-Unternehmerinnen gewählt. In ihrem Buch „Mut steht uns gut“ stellt sie die Frage, was passiert, wenn ein Unternehmen die Verantwortung für Mensch und Natur ernst nimmt und eine Unternehmerin Werte wie Nachhaltigkeit, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Vertrauen zur praktischen Firmenphilosophie macht.

In dem Vortrag spricht von Dewitz über ihre Erfahrungen auf dem Weg zu einem durch und durch nachhaltigen Unternehmen. Dieser Weg war, wie sie sagt, oft mühsam und anstrengend. Doch er habe sich gelohnt. Er habe gezeigt, dass man gemeinsam enorm viel bewegen kann und dass jeder Einzelne von uns Einfluss hat. „Genau dazu möchte ich Mut machen, dass wir uns der eigenen Werte bewusstwerden, Stellung beziehen, unseren eigenen Weg gehen und uns nicht von Widerständen abhalten lassen. Ich spüre immer wieder: Wir sind viele! Das macht mir Mut!“, so Antje von Dewitz.