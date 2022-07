Weltcup: David List kommt nicht in Tritt

Beim Mountainbike-Weltcup in Lenzerheide in der Schweiz ist David List vom RSV Seerose Friedrichshafen auf Rang 41 gelandet. Das war nicht das, was sich der Mountainbiker erhofft hatte. Das hatte jedoch Gründe.

Im Ziel zeigte sich David List enttäuscht: „Am Start wurde ich vom Kettenriss von Jordan Sarrou aufgehalten“, wird der 23-jährige in der Mitteilung seines Teams Lexware Mountainbike zitiert. „Danach bin ich nicht in den Tritt gekommen. Für mehr hat es heute nicht gereicht.“ Unglücklich lief das Eliterennen auch für Lists Teamkollegen Maximilian Brandl, der sich das Schlüsselbein brach. Sieger wurde erstmals der Italiener Luca Braidot.