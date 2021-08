Welt im Wandel, Welt in Bildern

„Die Welt im Wandel“ heißt die neue Live-Multivisionsshow von Markus Mauthe, die er im Auftrag von Greenpeace am Freitag, 3. September, um 20 Uhr open air auf dem Gelände des Graf-Zeppelin-Hauses in Friedrichshafen zeigt.

Greenpeace International besteht in diesem Jahr 50 Jahre. Ein Grund zu reflektieren, Erfolge sichtbar zu machen und weitere Lösungen für die Zukunft zu suchen, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Der Häfler Fotograf und Umweltaktivist Markus Mauthe, der seit Jahren für Greenpeace die Welt in Fotos dokumentiert, wird aus seiner Sicht die Entwicklungen der letzten Jahre in Bezug auf wichtige Umweltthemen auf die Leinwand bringen.

Bei Regen findet die Veranstaltung im GZH statt. Der Eintritt ist frei. Eine Registrierung und eine Registrierungsgebühr von einem Euro sind notwendig.