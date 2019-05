Wellenbad und Strandbad öffnen am 11. Mai

Auch wenn Badehose und Bikini in diesen Tagen noch im Schrank schlummern, laufen die Vorbereitungen auf die Saison im Strandbad und im Wellenfreibad auf Hochtouren. Beide Bäder öffnen am Samstag, 11. Mai. Das Frei- und Seebad in Fischbach ist bereits seit 1. Mai offen.

Die Reinigungsarbeiten sind abgeschlossen, die Liegewiesen gemäht: Damit Badelustige ihrem Hobby im Freien frönen können, haben die Mitarbeiter bereits im April damit begonnen, die beiden Bäder auf die Saison vorzubereiten, teilt die Stadtverwaltung mit. Demnach gab es keine großen Schäden zu beklagen. Lediglich übliche Arbeiten wurden erledigt und der Fußballplatz saniert, erklärt Theo Schlegel, Betriebsleiter des Häfler Strandbads. Im Februar wurde die Terrasse vom Seewasserwerk abgerissen. „Es ist vorgesehen, diese Fläche im unmittelbaren Seebereich zu einer Liegewiese mit Zugang zum Bootsverleih umzugestalten“, so Reinhard Friedel, Leiter des Amtes für Bildung, Betreuung und Sport.

Im Wellenfreibad in Ailingen wurden die Becken geputzt. 2300 Kubikmeter Wasser fasst das Becken mit Wellenbetrieb. „Insgesamt fünf Tage haben wir benötigt, um das Becken zu füllen“, so Andreas Fehrmann, Betriebsleiter im Wellenfreibad Ailingen. Neu ist das Sprungbrett am Einser. Außerdem wurden zwei neue Brettspiele angeschafft.

Im Frei- und Seebad Fischbach wurde im Foyer ein neues Gästeinformationssystem installiert, mit dem sich die Gäste über anstehende Veranstaltungen, die Preise und die Öffnungszeiten informieren können. Damit Beachvolleyballfans auf ihre Kosten kommen, soll noch ein neues Spielfeld am Strand angelegt werden. Künftig können die Badegäste auch Sonnenliegen ausleihen. Beide Angebote werden im Laufe der Saison umgesetzt. „Wir sind auf die Saison 2019 vorbereitet freuen uns bei sonnigen Tagen auf viele Badegäste in allen Bädern“, so Reinhard Friedel.