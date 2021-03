Welches Recht gilt eigentlich auf dem See? Historiker klärt auf

Das Zeppelin-Museum stellt am Donnerstag, 4. März, ab 19 Uhr in der online stattfindenden Reihe „Open House“ einzelne Bereiche der Ausstellung „Beyond States. Über die Grenzen von Staatlichkeit" vor. Professor Jürgen Klöckler, Leiter des Stadtarchivs Konstanz, hält dazu einen vortrag über „Hoheitsrechte am Bodensee. Zum Streit über die Alternative Kondominium oder Realteilung“, der im Stream unter www.debatorial.de, auf Youtube und Facebook verfolgt werden kann. In dem Vortrag geht es um die Rechtsordnung beim Seglen, Schwimmen oder beim Freizeitsport auf dem See. Der Historiker zeigt den Weg zu den historisch gewachsenen und zugleich sehr unterschiedlichen Rechtsauffassungen auf, die rund um den Bodensee vorherrschen. Foto: Zeppelin-Museum