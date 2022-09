Welches Ehrenamt passt zu mir?

„Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, sind das Rückgrat unserer Gesellschaft“, weiß Friedrichshafens Bürgermeister Andreas Köster. Deshalb ist es klar, dass die Zeppelinstadt bei Engagement-Woche des Netzwerks Bürgerschaftliches Engagement von Freitag, 9. September bis Sonntag, 18. Septembermit von der Partie ist. Unter dem Motto „Finde Dein Ehrenamt“ zeigen Vereine und Institutionen die Vielfalt, Kreativität und Bedeutung des Engagements.

Die Stadt organisiert während der Engagement-Woche verschiedenste Informationsmöglichkeiten. Los geht es mit einem Kaffee mit dem Quartiersmanagement: am Freitag, 9. September, lädt Quartiersmanager Michael Friedrich-Gaire von 9 bis 12 Uhr in den „Treff bei Marie“ am Marie-Curie-Platz 2 ein. Er informiert über die verschiedenen Möglichkeiten, wie man sich in den Friedrichshafener Quartiersbüros Brennessel, Hei-Hei, P33a oder Treff bei Marie ehrenamtlich engagieren kann.

Das Haus Sonnenuhr in der Paulinenstraße 2 ist eine Begegnungsstätte für Seniorinnen und Senioren. Die Cafeteria und vielfältige Veranstaltungen – von Sprachkursen über Gymnastikkursen bis zum Schach oder Karten spielen – laden zum Austausch und zum gemütlichen Treffen ein. Wer sich vorstellen kann, die Begegnungsstätte mit einem ehrenamtlichen Kursangebot zu bereichern, ist herzlich willkommen. Für Fragen steht Monica Kleiner am Dienstag, 13. September zwischen 13.30 Uhr und 15 Uhr zur Verfügung. Die Cafeteria ist von Montag bis Freitag jeweils von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet.

Man kann sich auch über die Arbeit des Jugendparlamentes informieren. Am Donnerstag, 15. September, findet ab 17.30 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses, Adenauerplatz 1, die Vollversammlung des Jugendparlaments statt. Den öffentlichen Teil der Vollversammlung können Interessierte begleiten. Vor der öffentlichen Sitzung gibt es ab 17 Uhr die Möglichkeit, mit den Jugendräten direkt ins Gespräch zu kommen. Dabei können sich Jugendliche informieren, wie sie sich an den Treffen der Arbeitskreise beteiligen können. Die Arbeitskreise sind für alle Jugendlichen ab 14 Jahren offen. Dort können Ideen, Wünsche und Anliegen eingebracht werden.

Die Beauftragte für Bürgerschaftliches Engagement, Sandra Sebetic, steht am Donnerstag, 15. September, von 9 bis 12 Uhr telefonisch unter 07541 203-3119 für alle Fragen rund um das Förderbudget Bürgerschaftliches Engagement der Stadt Friedrichshafen zur Verfügung. Ganz nach dem Prinzip „Von Bürgern für Bürger“ können Initiativen, Einzelpersonen oder Vereine Zuschüsse von bis zu 10 000 Euro für Projekte erhalten. Voraussetzung ist unter anderem, dass die Projekte gemeinnützig sowie ehrenamtlich sind und zur Bereicherung des Gemeinwesens beitragen.

Außerdem gibt es bei der Stadt Friedrichshafen noch weitere Möglichkeiten sich zu engagieren. Wer sich informieren möchte, kann sich an die Beauftragte für Bürgerschaftliches Engagement, Sandra Sebetic, Telefon 07541 203-3119, E-Mail s.sebetic@friedrichshafen.de, wenden.