„Weiterhin Augen und Ohren spitzen und hellwach bleiben“, das will die Bürgervereinigung „Schutz vor Lärm Friedrichshafen“ auch in diesem Jahr. Diese Marschroute verkündete Helge Körber jedenfalls am Ende derHauptversammlung den rund 20 Mitgliedern, die ins Stadionrestaurant des VfB gekommen waren. Körber steht der Bürgervereinigung, die 1972 gegründet wurde, mittlerweile seit zwei Jahrzehnten vor. Vorstandswahlen standen in diesem Jahr keine an.

Dass einige Teilnehmerpositionen der Fluglärmkommission nach wie vor nicht besetzt seien, betonte Körber in seinem Jahresbericht. So seien Vertreter der Airlines und Kontrollbehörden hier nicht präsent, was aus Sicht der Bürgervereinigung eine „sehr unbefriedigende Situation“ sei. Der von ihm vorgebrachten Anfrage, wie sich die Lärmbelästigung durch Leichtflugzeuge bei der Messe Aero auf die benachbarte Bernd-Blindow-Schule auswirke, werde bedauerlicherweise nicht ausreichend nachgegangen. „Die Stadt hat doch genügend Kapazitäten und Know How, um die nötigen Berechnungen durchzuführen“, so die Meinung von Helge Körber. Ebenfalls werde das Problem, dass Maschinen bei An- oder Abflügen immer wieder die vorgeschriebenen Flugkorridore missachten, nicht in der gebotenen Weise aufgeklärt. Er selbst habe eine Düsenmaschine gesehen, die nach dem Start übers Hallenbad geflogen sei, so Körber. „Solche Situationen müssen doch mit den betroffenen Piloten besprochen werden“, fordert Körber.

Zum Thema „Straße“: Durch die Vielzahl der Baustellen im Stadtgebiet sei im vergangenen Jahr kein normaler Verkehrsfluss und damit auch keine realistischen Lärmmessung möglich gewesen, konstatiert Körber. In Ettenkirch-Batzenweiler seien im Bereich einer gefährlichen Kurve verstärkt Unfälle zu vermelden, sagt er und sieht eine wahrscheinliche Ursache in der Anhebung der Tempobegrenzung von 50 auf 70 Stundenkilometer. „Das sollte mal im Ortschaftsrat zur Sprache kommen“, empfiehlt er. Die Erwartungen der Bürgervereinigung für 2019 fallen durchwachsen aus. Man hofft auf „geordnetere Verhältnisse auf den Straßen als im Vorjahr“, geht aber von weiteren „Ungereimtheiten im Flugbetrieb“ aus und davon, dass „die Airlines kommen und gehen werden“, so die Prognose von Helge Körber. Man sei vonseiten der Bürgervereinigung mittlerweile daran gewöhnt, „erst drei Minuten vor Glockenschlag“ von einschneidenden Maßnahmen des Flughafens zu erfahren, werde bei Flugbewegungen aber weiterhin vor allem den Fokus auf Tagesrandzeiten und eventuell anstehende Betriebsgenehmigungsänderungen legen, so Körber.