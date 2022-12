Weitere Welle von Schockanrufen am Bodensee: Bankmitarbeiter bewahren Seniorin vor Betrug

Erneut hat eine Welle sogenannter Schockanrufe in den vergangenen Tagen die Region überrollt. Wie die Polizei mitteilt, erkannten aber fast alle Angerufenen den Betrugsversuch, bei dem sich die Betrüger als Angehöriger ausgeben und behaupten, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben.

Die Masche: Angeblich wäre es für die vermeintlichen Angehörigen nur durch die Zahlung einer hohen Kaution möglich, einer sofortigen Inhaftierung zu entgehen.

„Eine 75-jährige Frau aus dem östlichen Bodenseekreis fuhr am Mittwoch nach dem Anruf direkt zur Polizei, um ihren angeblichen Enkel abzuholen und erfuhr so von dem Betrugsversuch“, schreibt die Polizei.

Seniorin übergibt wertvolle Gegenstände

Eine weitere Seniorin schenkte den Betrügern Glauben und wollte auf einer Bankfiliale einen mittleren fünfstelligen Geldbetrag abheben. Durch die geistesgegenwärtige Reaktion der Bankmitarbeiter flog der Betrugsversuch auf und die Seniorin entging nur knapp einem hohen finanziellen Verlust, heißt es in der Mitteilung.

Nicht so glimpflich ging die Sache für eine Frau aus Salem aus: „Die Seniorin ließ sich durch die geschickte Gesprächsführung der Betrüger derart unter Druck setzen, dass sie am Mittwoch kurz nach 15.30 Uhr im Schiesserweg Wertgegenstände im fünfstelligen Euro-Bereich an einen angeblichen Boten übergab“, schreiben die Beamten.

Wer hat den Tatverdächtigen gesehen?

Den Tatverdächtigen beschreibt die Polizei als etwa 40 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß, stämmig und „von südländischem Erscheinungsbild“. Er trug einen braun-beigen Blouson, eine braune Stoffhose und eine blaue Basecap.

Die Kriminalpolizei Friedrichshafen bittet Personen, die die Geldübergaben beobachtet haben oder die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich unter unter Telefon 07541/7010 zu melden.