Weitere Warnstreiks in Friedrichshafen

Mit mehr als 4400 Warnstreikbeteiligten in der Metall- und Elektroindustrie hat die IG Metall in Friedrichshafen erneut ein Signal an die Arbeitgeber in der laufenden Tarifauseinandersetzung gesetzt. Am Montag beendeten laut Pressebericht 200 Beschäftigte von Liebherr Aerospace GmbH – Werk Friedrichshafen ihre Arbeit vorzeitig, um zu zeigen, dass sie mit dem derzeitigen Verhandlungsstand unzufrieden sind.

Mike Wilhelm, Betriebsrat bei Liebherr, betonte: „In der aktuellen Situation erwarten die Kolleginnen und Kollegen einen respektvollen Umgang. Hier müssen sich die Arbeitgeber dringend bewegen. Gerade in der Krise ist das Thema Standort- und Zukunftssicherung enorm wichtig.“

Helene Sommer, erste Bevollmächtigte der IG Metall Friedrichshafen-Oberschwaben und der IG Metall Singen, zeigte sich zufrieden über die erste Warnstreikwoche: Man habe „deutliche Zeichen an den Verhandlungstisch geschickt. Bis ein Ergebnis da ist, werden wir den Druck kontinuierlich erhöhen.“

Die IG Metall fordert, in der laufenden Tarifrunde für Betriebe, in denen Beschäftigungsabbau droht, die Möglichkeit zu schaffen, die Wochenarbeitszeit mit einem Teillohnausgleich zu verkürzen, um Kündigungen zu verhindern. Zudem sollen mit so genannten Zukunftstarifverträgen auf betrieblicher Ebene Vereinbarungen zu Investitionen, Qualifizierung sowie Standort- und Beschäftigungssicherung getroffen werden können. Monetär fordert die IG Metall vier Prozent mehr Entgelt auf eine Laufzeit von zwölf Monaten. Teile dieser Entgelterhöhung sollen allerdings auch zur Beschäftigungssicherung verwendet werden können.