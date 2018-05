Bildungsberater aus der Region Bodensee-Oberschwaben haben sich am 26. April zum regionalen Netzwerktreffen des Landesnetzwerks Weiterbildungsberatung getroffen. Auf dem Programm standen ein Vortrag zu kultursensiblen Bildungsberatung und der Austausch untereinander, teilt die VHS mit. Eingeladen hatten das Landesnetzwerk Weiterbildungsberatung und die Häfler VHS.

Auf dem Programm stand ein interaktiver Vortrag zum Thema „Grundzüge der kultursensiblen Beratung“ von Behrouz Behbehani, Studienberater an der Universität Ulm und regionaler Koordinator für das Studium von Geflüchteten für den Regierungsbezirk Tübingen. Die zunehmende Internationalisierung des Bildungsbereiches biete viele Chancen, stelle aber auch Ratsuchende und die Beratungsstellen vor erhebliche Herausforderungen. Bei allen Beteiligten werde eine hohe interkulturelle Kompetenz gefordert. Wie können Bildungsberater interkulturellen Kommunikationshürden in der Beratung von Migranten begegnen? Diese Frage stand im Mittelpunkt des Vortrags.

Mit seinem Vortrag wollte Behbehani nicht nur auf die kulturellen Unterschiede in der Kommunikation aufmerksam machen, sondern vor allem einen offenen, reflektierten Umgang mit ihnen anregen. Die Teilnehmer, selbst in der Bildungsberatung tätig, tauschten sich über das Thema aus und diskutierten intensiv, schreibt die VHS. Sie nutzten das Netzwerktreffen, um andere Beratungsstellen kennenzulernen.

Das Landesnetzwerk Weiterbildungsberatung (LN WBB) ist ein Zusammenschluss an Bildungseinrichtungen, die an über 140 Standorten in ganz Baden-Württemberg rund um das Thema Weiterbildung beraten. Sie bieten allen, die sich zum Thema Weiterbildung informieren wollen, eine kostenfreie und unabhängige Beratung an. Die Beratung ist auch telefonisch und per Videotelefonie möglich. Alle Einrichtungen, so auch die VHS Friedrichshafen, haben sich zur Einhaltung hoher Qualitätsstandards sowie zu einer neutralen Beratung verpflichtet. Das Landesnetzwerk besteht seit 2015 und wird durch das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg gefördert.