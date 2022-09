Weiter Wohnungen für Geflüchtete gesucht – auch Ferienwohnungen

Die private Unterbringung von geflüchteten Menschen aus der Ukraine stößt zunehmend an Grenzen. Deshalb wendet sich die Stadt Friedrichshafen vor allem auch an die Vermieter von Ferienwohnungen: Viele Ferienwohnungen sind ab Herbst über die Wintermonate nicht belegt und wären für die Unterbringung von geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer sehr hilfreich, wie es in der Pressemitteilung heißt. Darüber hinaus sucht die Stadt weiterhin Wohnungen und Häuser, um diese möglichst längerfristig anmieten zu können.

In der Stadt Friedrichshafen leben derzeit rund 870 Geflüchtete aus der Ukraine, unter ihnen rund 102 Kinder unter sechs Jahren und 193 Kinder zwischen sieben und 16 Jahren. Davon leben derzeit rund 510 Ukrainerinnen und Ukrainer in städtischen Unterkünften und Wohnungen der Stadt beziehungsweise Wohnungen, die die Stadt von privaten Vermietern und Wohnungsgesellschaften angemietet hat. Die übrigen rund 360 Geflüchteten sind in privaten Unterkünften und Gästezimmern untergekommen.

Um bereits viele Fragen im Vorfeld zu klären, bittet die Stadt Vermieterinnen und Vermieter, das Wohnraum-Formular auf der städtischen Website unter www.friedrichshafen.de/ukraine zu nutzen.