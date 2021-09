Weiter mit bewährter Vorstandschaft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der zurückliegenden Jahreshauptversammlung des Häfler Fanfarenzugs wurde die Vorstandschaft für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt. Aufgrund der Lockerungen und des Hygienekonzeptes konnten die Musiker ihre Probenaktivität aufrechterhalten und problemlos coronakonforme Auftritte abliefern.

Der 1.Vorsitzende Uwe Köppe ging in seinem Rechenschaftsbericht kaum auf die Schwierigkeiten während der Pandemie ein, sondern zeigt lieber die Erfolge der abgelaufenen Saison auf. So konnte der Verein auf die erfolgreiche Eigenveranstaltung „Seehasen & Freunde“ in Friedrichshafen verweisen und war auch bei den Ferienspielen in Ailingen präsent. Für beide Aktionen gab es für den Fanfarenzug positives Feedback. „Es war nicht einfach, aber mit Mitgliedern wie den Seehasen ist vieles machbar“ gab Köppe die Lorbeeren an seinen Verein zurück.

Bei den Probenaktivitäten profitieren die Musiker von den Räumlichkeiten im neuen Fundus. Manuel Kinzelmann, der den Verein musikalisch leitet, hat aufgrund der Pandemie den Verein für die Proben teilweise in kleine Gruppen geteilt und jeder Gruppe einen entsprechenden Raum zugeteilt.

Der Finanzbericht wurde vom 1.Vorsitzenden vorgetragen, da der Kassierer Thorsten Hack aus privaten Gründen verhindert war. Zwar stehen den Fixkosten wenig Einnahmen gegenüber, aber Freunde und Gönner haben den Fanfarenzug auch in dieser schwierigen Zeit nicht im Stich gelassen. Die Mitgliederentwicklung blieb bei den aktiven nahezu konstant. Drei Mitglieder wechselten in den passiven Status, dem stehen zwei aktive Neumitglieder gegenüber.

Den einzelnen Berichten folgten die Neuwahlen des ersten Vorsitzenden, des organisatorischen Leiters und des Schriftführers. Neben Köppe als 1.Vorsitzenden stellten sich auch die anderen Amtsinhaber, Tobias Matzkuhn für die Organisation und Rainer Maucher als Schriftführer, wieder zur Wahl und wurden in ihren Ämtern nahezu einstimmig bestätigt. Für die anstehende Amtszeit hat sich die Vorstandschaft die Jugendwerbung und -arbeit in das Aufgabenheft geschrieben. Auch den Trumpf, dass man in den eigenen Reihen Mitglieder hat, die großartige Fanfarenstücke schreiben und komponieren können, möchte man in Zukunft wieder öfters ausspielen. „Nach dem wir endlich Licht am Ende des Coronatunnels sehen, möchten, können und müssen wir wieder musikalisch Volldampf geben“ gibt Manuel Kinzelmann die Vorgabe für die kommende Zeit aus.

Dass Friedrichshafens ältester Fanfarenzug auch musikalisch gut durch die Pandemie gekommen sind, stellten sie beim Spätsommerkonzert im Ravensburger Traditionsbiergarten erneut unter Beweis.