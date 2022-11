Weite Reise für die Faustballer des VfB Friedrichshafen

Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt den Faustballern des VfB Friedrichshafen derzeit nicht. Nach dem Saisonstart am vergangenen Wochenende geht es für die Häfler an diesem Sonntag (Spielbeginn 14 Uhr) einmal quer durch Württemberg nach Ötisheim im Enzkreis. Dort warten mit dem TV Ochsenbach und Gastgeber TSV Ötisheim zwei anspruchsvolle Aufgaben auf die beiden VfB-Teams. Die „Erste“ geht als ungeschlagener Tabellenführer und damit in der Rolle des Gejagten in den Spieltag. Vor allem der ebenfalls noch ungeschlagene Tabellenzweite TV Ochsenbach wird ein harter Konkurrent um Tabellenplatz eins. Verzichten muss die erste Mannschaft in Ötisheim auf Allrounder David Ressel. Dafür kehrt Routinier Michael Pieper zurück, der zum Auftakt verletzungsbedingt ausfiel. Auf Wiedergutmachung ist die zweite Mannschaft aus. Nach der Nullnummer zum Auftakt muss sich der Aufsteiger in allen Bereichen steigern, um nicht schon frühzeitig das angestrebte Ziel Klassenerhalt aus den Augen zu verlieren. Angesichts der starken Konkurrenz ist dies keine leichte Aufgabe. Allerdings stehen Thomas Schmid und Kevin Böhm, die beide zum Auftakt passen mussten, in Ötisheim wieder zur Verfügung. Mit dem eingespielten Aufstiegsteam will man der namhaften Konkurrenz Paroli bieten.