Weinstube Glückler in Friedrichshafen wird zum „Café Ukraine“

Aktuell sind in Friedrichshafen 644 ukrainische Geflüchtete gemeldet , unter ihnen 87 Kinder bis 6 Jahren und 158 Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 16 Jahren. E 280 Ukrainerinnen und Ukrainer sind in städtischen Wohnungen und Unterkünften untergekommen, die übrigen rund 370 Geflüchteten leben in privaten Unterkünften bei Häflerinnen und Häflern.

Gemütlich, hell und offen: Am Dienstag ist das Café Ukraine für Geflüchtete in der ehemaligen Weinstube Glückler eröffnet worden. Das Begegnungscafé, das geflüchtete Frauen mit Unterstützung der Stadt selbst gestaltet haben, soll Menschen helfen, Kontakte zu knüpfen und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Das Café Ukraine ist von Dienstag bis Freitag jeweils von 12 Uhr bis 18 Uhr geöffnet und soll ein Treffpunkt für die Menschen aus der Ukraine sein – gleich, ob sie erst seit wenigen Wochen oder gar Tagen hier sind oder schon länger in Friedrichshafen verwurzelt sind, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Es wird überwiegend von ehrenamtlich tätigen ukrainischen Frauen betreut.

Jugendliche unter sich

„Wir möchten die Menschen willkommen heißen und ihnen so dabei helfen, Kontakte mit anderen Geflüchteten zu knüpfen, aber auch Möglichkeiten für Informationsveranstaltungen schaffen“, teilt Hans-Jörg Schraitle, Leiter des Amtes für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, mit.

Zur Eröffnung kamen etwa 100 Ukrainerinnen und Ukrainer. Sie bedankten sich bei der Stadt mit Liedern und Gedichten für die Unterstützung und die Möglichkeit, sich jetzt im Begegnungscafé treffen zu können.

„Die Gasträume der ehemaligen Weinstube Glückler bieten ideale Möglichkeiten, um verschiedene Altersgruppen unter einem Dach anzusprechen“, so Schraitle. Die Weinstube steht seit vergangenem Sommer leer. Geplant ist, das Gebäude abzureißen und ein Mehrfamilienhaus zu errichten.

Zunächst können jedoch in einem früheren Gastraum ukrainische Jugendlichen unter sich sein. Geplant sind dort auch regelmäßige Gespräche mit den Mitarbeitenden des Jugendmigrationsdienstes.

Ein anderer Raum ist für Familien und Kinder vorgesehen. Dort können sie miteinander ins Gespräch kommen oder einfach einen Kaffee trinken. Im Gespräch mit den Integrationsmitarbeitenden der Stadt erhalten sie Infos und Unterstützung in vielen Dingen, um sich hier in Deutschland zurecht zu finden, heißt es.

Psychologische Hilfe

In den allermeisten Fällen sind die Männer, Väter oder Brüder noch in der Ukraine. Dass sie nicht nur ihre Heimat, sondern auch ihre Liebsten zurücklassen mussten, ist für die Geflüchteten nur schwer zu ertragen. Deshalb gehört der Mitteilung zufolge auch psychologische und psychosoziale Hilfe zum Angebot im Begegnungscafé.

Dafür steht ein separater Raum zur Verfügung. Drei geflüchtete Frauen engagieren sich ehrenamtlich. Sie bringen einen großen Erfahrungsschatz aus ihrer Arbeit in der Ukraine mit. Während des Gesprächs können die Kinder spielen. Dabei werden sie von einer ukrainischen Erzieherin betreut.

Dank der Spende von Privatpersonen und von Büchern, Puzzles und Spielen von Ravensburger Spiele konnte der Spielbereich kindgerecht für alle Altersgruppen ausgestattet werden.

Mutter-Kind-Gruppe geplant

„Es ist überwältigend, wie sich die ukrainischen Frauen bei der Ausgestaltung der Räume engagiert haben. Ohne dieses Engagement hätten wir das Begegnungscafé nicht so schnell umsetzen können“, sagt Hans-Jörg Schraitle.

Weitere Angebote wie eine Mutter-Kind-Gruppe und ein Sprachcafé sollen folgen und werden derzeit von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abteilung Integration im Amt für Soziales, Familie und Jugend geplant.

„Bei den Angeboten orientieren wir uns daran, was für die geflüchteten Familien und Kinder wichtig ist und was sie wissen müssen, um sich in Friedrichshafen zurecht zu finden“, so Ines Weber, Leiterin des Amtes für Soziales, Familie und Jugend.

Unterstützt werden die hauptamtlichen Mitarbeitenden von zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. „Ohne die Unterstützung der Ehrenamtlichen wäre dies alles nicht möglich“, so Weber.