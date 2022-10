Weinstube Glückler: Abrissarbeiten haben begonnen

Die Abrissarbeiten an der ehemaligen Weinstube Glückler haben begonnen. Orangefarbene Baucontainer hatten den Schritt bereits angekündigt, inzwischen sammeln Arbeiter den ersten Schutt darin.

Anstelle des Traditionslokals soll in der Häfler Olgastraße ein Wohn- und Geschäftshaus entstehen. Verantwortlich für das Projekt ist die Kapitalpartner Holding GmbH aus Markdorf. „Aktuell rechnen wir damit, dass der vollständige Rückbau Mitte November 22 vollzogen ist“, teilt Kai Schafheutle mit, der sich zusammen mit Heiko Schafheutle die Geschäftsführung teilt.

Diesen Anblick gibt es nicht mehr lange. Bis Ende November soll die ehemalige Weinstube komplett abgerissen sein. (Foto: Christian Steiauf)

Mit dem Beginn der Bauarbeiten geht der Stadt ein Gebäude verloren, an dem viele Häfler hingen. Noch im Februar dieses Jahres hatte das Netzwerk für Friedrichshafen zu einer Demonstration für den Erhalt der Weinstube aufgerufen. Doch aus Sicht der Kapitalpartner macht eine Sanierung des Hauses wenig Sinn, wie sie im Frühjahr der „Schwäbischen Zeitung“ sagte. Die Bausubstanz sei sehr schlecht und das Gebäude stehe nicht unter Denkmalschutz.

Unterkunft und Treffpunkt für Geflüchtete

Nach einigen Monaten der Schließung war in die ehemalige Weinstube im vergangenen halben Jahr noch mal Leben eingekehrt. Bis zum Beginn der Abrissarbeiten hatte die Kapitalpartner die Weinstube als Unterbringung für ukrainische Geflüchtete an die Stadt vermietet und dabei auf Mieteinnahmen verzichtet. Es fielen lediglich Nebenkosten für die Stadt an, wie die Verwaltung in einer Mitteilung schreibt.

Ansicht des Neubauprojektes in der Olgastraße von vorne (links) und hinten. (Foto: Kapitalpartner Holding GmbH)

20 Ukrainerinnen und Ukrainer waren demnach von April bis Ende September in den Wohnungen über der Weinstube untergebracht. In den Gasträumen im Erdgeschoss war das „Café Ukraine“ als Begegnungsstätte entstanden und hat sich zu einem wichtigen Treffpunkt entwickelt. Die Stadt habe dafür bereits neue Räume in Aussicht, so eine Sprecherin. Auch die Geflüchteten konnten laut Mitteilung in ein Haus in fußläufiger Entfernung umziehen.

So sehen die Pläne aktuell aus

Die Pläne für das Gelände in der Olgastraße haben sich laut Schafheutle zum Frühjahr nicht verändert. Auf dem Grundstück sollen sechs Wohnungen mit durchschnittlich 93 Quadratmetern und im Erdgeschoss eine Gewerbefläche mit 85 Quadratmetern entstehen.

Noch stehe nicht fest, ob es sich um Eigentums- oder Mietwohnungen handeln wird. Auch wer oder was im Untergeschoss einzieht, wollen sich die Geschäftsführer der Kapitalpartner noch offenhalten. „Aktuell sind Büroflächen geplant“, gibt Kai Schafheutle lediglich bekannt.

Bis wann das neue Gebäude fertig sein soll

Im Frühjahr hatten die Kapitalpartner noch über eine mögliche Untergrabung des Nachbargrundstücks gesprochen. Sie wollte auf diese Weise eine größere Tiefgarage mit mehr Parkplätzen schaffe.

Die Stadt hatte diesem Vorhaben jedoch eine Absage erteilt. „Auch ein erneuter Antritt bei der Stadt führte leider nicht zum erhofften Ergebnis.“ Somit bleibt es bei Stellplätzen hinter dem Haus und einer kleineren Tiefgarage.

Im Anschluss an den Abriss soll es direkt mit den Erdbauarbeiten weitergehen. „Insgesamt rechnen wir konservativ mit einer Bauzeit von knapp zwei Jahren“, so Schafheutle.