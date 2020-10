Der BUND Friedrichshafen bietet am Samstag, 10. Oktober, auf dem Schlemmermarkt frisch gepressten Apfelsaft aus dem Streuobstgarten Weilermühle an, weil das Streuobstfest abgesagt werden musste. Brettacher, Bohnäpfel, Transparent, Berlepsch und einige andere Apfelsorten werden ihr Aroma zum Saft beisteuern und auch einige Gelbmöstler oder Weinbirnen, schreiben die Naturschützer in einer Pressemitteilung. Eigene Gefäße zum Abfüllen sollten unbedingt mitgebracht werden. In Deutschland gibt es circa 2000 Apfelsorten, von denen aber nur einige wenige in die Geschäfte kommen. Dieser genetische Reichtum sei unverzichtbar, um neue Sorten zu züchten, die gegen Schädlinge und Krankheiten widerstandsfähiger sind und sich besser den veränderten Klimabedingungen anpassen können, so die Mitteilung weiter. Im Streuobstgarten Weilermühle pflegt der BUND Friedrichshafen seit den 1980er-Jahren etwa 60 verschiedene Apfel- und Birnensorten und erhält damit gleichzeitig einen artenreichen Lebensraum. Beim BUND-Stand auf dem Schlemmermarkt werden auch Pomologen dabei sein. In einer kleinen Sortenausstellung stellen sie einige seltenere Apfelsorten vor. Es dürfen auch eigene Äpfel zur Bestimmung mitgebracht werden, dafür genügen jeweils etwa drei Exemplare.