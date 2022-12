Weil es zu wenige gibt: Dieses Jahr fällt der Laichfischfang auf Felchen im Bodensee aus

Der Laichfischfang auf Felchen im Bodensee-Obersee fällt dieses Jahr aus und damit zum zweiten Mal seit 1964. Grund dafür ist die sehr geringe Zahl laichreifer Felchen. Das teilt die Internationalen Bevollmächtigtenkonferenz für die Bodenseefischerei (IBKF) mit.

Berufsfischer dürfen üblicherweise an wenigen Tagen im Dezember trotz Schonzeit Felchen fangen, weil der Laich an Fischbrutanstalten abgegeben wird. Im Frühjahr kommen die Jungfische als fressfähige Brut dann wieder in den See. Diese Maßnahme soll dazu beitragen, dass sich die jährlichen Erträge stabilisieren.

Zu wenige Felchen an den Laichplätzen

Der Laichfischfang ist allerdings nur möglich, wenn der Felchenbestand ausreichend groß ist. Die Fischereiverwaltungen der Anrainerstaaten haben dieses Jahr ab Ende November rund um den See Versuchsfänge durchgeführt, heißt es in der Mitteilung. Die Ergebnisse zeigten demnach, dass sich nur sehr wenige Felchen an den Laichplätzen eingefunden haben.

Daher haben die Sachverständigen der IBKF den diesjährigen Laichfischfang abgesagt. Die Sachverständigen hätten sich zusammen mit den Staatlichen und Kantonalen Fischereiaufsehern für diesen Schritt entschieden. Die Vertreterinnen und Vertreter der Berufsfischerei unterstützten den Beschluss.

Absage hatte sich abgezeichnet

Fischerinnen und Fischer haben schon seit dem Sommer kaum noch Felchen gefangen haben, heißt es von der IBKF. 2018 war der Laichfischfang erstmals seit 1964 ausgefallen. Bereits seit längerem sei der Bodensee großen Veränderungen unterworfen. Während bis in die späten 1980er Jahre der Nährstoffgehalt sehr hoch war, liege er heute wieder im Bereich der ersten Hälfte des vorherigen Jahrhunderts. Dazu beigetragen habe unter anderem der Ausbau der Kläranlagen.

Üblicherweise sammeln die Berufsfischer am Bodensee im Dezember den Laich der Felchen, damit diese bis zum Frühjahr in Brutanstalten herangezogen werden können. (Foto: Christian Flemming)

Der tiefere Nährstoffgehalt, die zunehmende Menge an nicht-heimischen Muscheln und seit 2013 große Mengen an Stichlingen beschränkten das Futterangebot der Felchen, außerdem fräßen Stichlinge die Eier und Larven der Felchen. Auch die große Kormoranpopulation wirke sich aus. Zusätzlich erwärme sich wegen des Klimawandels das Bodenseewasser immer stärker. Dadurch verkleinere sich der Lebensraum der Felchen, die eher kühleres Wasser bevorzugten. All diese Faktoren tragen dazu bei, dass seit einigen Jahren die Anzahl gefangener Felchen sinkt, so die IBKF.

Trotzdem Bodenseefisch an Weihnachten

Verbraucherinnen und Verbraucher könnten dieses Jahr trotzdem auf eine kleine Menge an Bodenseefischen hoffen: Die Fischerinnen und Fischer dürfen in der Woche vor Weihnachten, im Rahmen der traditionellen Weihnachtsfischerei, noch einmal im begrenzten Umfang Netze setzen. Barsche, Rotaugen und wenige Felchen seien daher mit Sicherheit zu beziehen.