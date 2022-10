Weil der kleine Bruder nicht in den Bus darf: 18-Jähriger schlägt auf Busfahrer ein

Ein 18-jähriger Fahrgast soll am Montag gegen 7.15 Uhr an einer Bushaltestelle an der Bodenseestraße einen Busfahrer beleidigt und geschlagen haben. Der Grund: Für den Bruder des 18-Jährigen war kein Platz mehr im Bus, weshalb der Fahrer ihn nicht einsteigen ließ.

Wie dem Bericht der Polizei zu entnehmen ist, schloss der Fahrer des Linienbusses die Türen, da der Bus bereits voll war. Ein 18-Jähriger, der sich im Bus befand, soll daraufhin gegen die Türe geschlagen und den Busfahrer beleidigt haben, weil sein Bruder noch draußen vor der verschlossenen Tür stand und auf den nächsten Bus hätte warten sollen.

Blaue Flecken und Würgestellen

Als Reaktion auf das Verhalten des 18-Jährigen verwies der Busfahrer diesen nach draußen, wo es zwischen den beiden zu einem Gerangel gekommen sein soll. Laut Polizeibericht verletzte der 18-Jährige den Busfahrer leicht. Aus Busfahrerkreisen ist allerdings zu erfahren, dass der Kollege mit blauen Flecken und Würgestellen im Krankenhaus behandelt werden musste.

Der genaue Ablauf sowie die konkreten Handlungen der beiden Beteiligten sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Da der Busfahrer seine Fahrt nicht fortsetzen konnte, mussten die Fahrgäste auf den zweiten, bereits wartenden Bus ausweichen.