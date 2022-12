Weihnachtsüberraschung in Polozk

Vier Tage war der Freundeskreis Polozk mit einem Stand auf der „Bodensee-Weihnacht 2022“ vertreten und am Ende sagte Günter Suchantke, gemeinsam mit Andrea Kerler-Wicker für die Vorbereitung und Organisation verantwortlich, lächelnd: „Wir sind zufrieden, aber 2023 brauchen wir noch mehr Brötle“.

Obwohl viele Mitglieder die unterschiedlichsten „Brötle“ gebacken und fleißig Hände diese verpackt hatten, reichte der Vorrat gerade mal gute zwei Weihnachtsmarkttage. „Manche Kunden kamen immer wieder und kauften noch einen Beutel und noch einen“. Im Angebot waren aber auch Marmeladen, Moosbeeren-Likör, handgestrickte Socken und Stulpen, kreative adventliche Mobile, selbst gestaltete Kerzen und Glückwunschkarten – manch Kunde erinnerte sich noch an Spezialitäten, wie die kalorienreichen Ameisenhaufen, die der Freundeskreis vor einigen Jahren verkaufte und die nun nicht mehr im Sortiment sind. Mit dem Erlös, der zu 100 Prozent in die Projekte fließt, die der Freundeskreis in der belarussischen Partnerstand Polozk fördert, waren die Verantwortlichen zufrieden.

Parallel dazu läuft aktuell auch die Weihnachtsspenden-Aktion des Freundeskreises: „Altersarmut ist nicht nur ein Thema in Deutschland und sie ist noch immer ein Tabu. Wer betroffen ist, schämt sich oft dafür. Auch deshalb sieht man es den Menschen nicht unbedingt an. Wir werden deshalb versuchen, den älteren und einsamen Frauen in Polozk, die sich regelmäßig treffen, eine kleine Weihnachtsüberraschung zu bereiten und haben uns entschieden, unseren diesjährigen Weihnachts-Spendenaufruf unter das Motto „Einsamen Menschen“ zu stellen“, erklärt Elvira Müller, Vorsitzende des Freundeskreises.

Wer diesen Aufruf unterstützen möchte, kann seine Spende auf eines der Konten des Freundeskreise Polozk e.V. (Sparkasse Bodensee, IBAN: DE19 6905 0001 0020 3568 87; Volksbank Friedrichshafen-Tettnang, IBAN: DE31 6519 1500 0101 9220 00) überweisen. Wenn alle Daten vollständig sind, stellt der Verein eine Spendenbescheinigung aus.