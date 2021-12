Weihnachtsstimmung an der RS Ailingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In weihnachtlichem Rot erstrahlt das Schulgebäude der Realschule Ailingen. Bereits früh am Morgen verzauberte die SMV das Gelände mit hunderten Lichtern und versetzte das Gebäude mit roten Strahlern in weihnachtliche Stimmung. Viele gemeinschaftliche, klassen- und schulübergreifende Aktionen konnten auch in diesem Jahr wieder nicht stattfinden; umso mehr war es das Anliegen der SMV, die Schulgemeinschaft mit einem herzlichen Weihnachtsgruß in die ersehnten Ferien zu entlassen.