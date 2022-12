Weihnachtssingen für „Häfler helfen“: In der Allmandstraße wird es am Samstag adventlich

„Häfler helfen“ ist eine gemeinsame Aktion der katholischen und der evangelischen Kirche mit der „Schwäbischen Zeitung“. Jeder Cent, der gespendet wird, kommt bei den Menschen in Not an – schnell und unbürokratisch. Bitte unterstützen Sie „Häfler helfen“ mit einer Spende. Die Kontonummer lautet (Konto der Katholischen Gesamtkirchenpflege): IBAN: DE 52 6905 0001 0020 1138 90; Verwendungszweck: „Häfler helfen“.

Weihnachtlich zugehen wird es am Samstag, 3. Dezember, in der Allmandstraße. Fränkel lädt zum Zuhören und Mitsingen im Advent ein. Es gibt drei musikalische Auftritte, Punsch, Glühwein und eine Menge mehr Leckeres. Der Erlös des Weihnachtssingens, das um 17 Uhr beginnt, geht an „Häfler helfen“.

Seine Premiere hatte die Veranstaltung im Jahr 2019, als sich mehrere 100 Menschen in der Nordstadt getroffen haben, um gemeinsam zu singen und Advent zu feiern. Die spontane Aktion des Immobilienunternehmens Fränkel, das auch den damaligen Topact „Voxxclub“ organisiert hatte, sollte im Jahr darauf wiederholt werden, doch Corona stoppte die Pläne. Aber nur vorläufig.

Um 17 Uhr geht’s los

Denn am Samstag geht es in der Allmandstraße wieder los. Die Organisatoren, die im Sommer ein viel beachtetes Open Air an gleicher Stelle auf die Beine gestellt hatten, setzen diesen Winter auf regionale Größen. Ab 17 Uhr werden zunächst Red Carpet Popmusik spielen.

Es folgt Alina Briegel, die nicht nur bei Hochzeiten für Furore sorgt, sondern in der Allmandstraße gemeinsam mit dem Publikum musizieren will. Die rund dreistündige Veranstaltung endet mit Acoustic Affair, die zuletzt beim Open Air im Ailinger Wellenbad begeistert und ein spezielles Weihnachtsprogramm im Repertoire haben.

Die Fränkel AG sorgt – unterstützt von mehreren Firmen und Vereinen – auch für das leibliche Wohl. Es gibt Glühwein, Glühgin, Kinderpunsch und weitere alkoholfreie Getränke, außerdem Bratwürste, Pizzaschnitten, Sushi, Bowls und Waffeln.

Ohne einen Cent Abzug

Der Eintritt zum Weihnachtssingen am 3. Dezember ab 17 Uhr in der Allmandstraße ist frei. Allerdings hoffen die Organisatoren auf reichlich Spenden. Denn die fließen komplett an „Häfler helfen“, die gemeinsame Aktion von „Schwäbischer Zeitung“, katholischer und evangelischer Kirche, die ohne einen Cent Abzug Hilfsbedürftigen in dieser Stadt unter die Arme greift. Die Fränkel-Stiftung unterstützt „Häfler helfen“ seit vielen Jahren großzügig.

Um die Spendenlaune des Publikums ein bisschen zu fördern, werden die mit Büchsen ausgestatteten Spendensammler nicht nur die schon bei der Erstauflage äußerst beliebten roten Mützen verteilen, sondern auch Gewinnspielzettel. Am Ende des Abends werden unter allen Teilnehmern attraktive Preise verlost: drei 50-Euro-Gutscheine für den Haushaltswarenladen Fränkel 1888, zwei Häfler Einkaufsgutscheine im Wert von je 50 Euro und eine JBL-Musicbox Flip 4.