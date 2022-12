IM VIDEO: Impressionen vom Weihnachtssingen bei Fränkel für den guten Zweck

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause gab es bei der Fränkel AG endlich wieder das beliebte Weihnachtssingen. Wie „Red Carpet“, Alina Briegel und „Acoustic Affair“ dabei für adventliche Stimmung sorgten, das gibt es im Video zu sehen.

Der Erlös des Konzertes geht an „Häfler helfen“. Die Aktion von „Schwäbischer Zeitung“, katholischer und evangelischer Kirche hilft auch dieses Jahr wieder Menschen in Not. Die Fränkel-Stiftung unterstützt „Häfler helfen“ seit vielen Jahren großzügig.