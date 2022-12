Weihnachtssingen: Eine wirklich schöne Bescherung für „Häfler helfen“

„Häfler helfen“ ist eine gemeinsame Aktion der katholischen und der evangelischen Kirche mit der „Schwäbischen Zeitung“. Jeder Cent, der gespendet wird, kommt bei den Menschen in Not an. Bitte unterstützen Sie „Häfler helfen“ mit einer Spende. Die Kontonummer lautet (Konto der Katholischen Gesamtkirchenpflege):

Das Weihnachtssingen der Fränkel-Stiftung am vergangenen Samstag ist die richtige Aktion zur richtigen Zeit. An erster Stelle, weil beim Konzert in der Allmandstraße Geld für „Häfler helfen“ gesammelt wird. Da es ohne Einritt stattfindet, tummeln sich unter frostigem Himmel die unterschiedlichsten sozialen Gruppen: der Mittelstand, die Armen und die Reichen. Kein exklusiver Club also; und jeder kann spenden, was er für angebracht hält.

„Die größte Spende bekam ich von einer kleinen alten Frau, der man ansah, dass sie nicht viel Geld hat“, berichtet Natascha Wilhelm, eine von vielen ehrenamtlichen Spendensammlerinnen und -sammlern dieses Weihnachtssingens.

Die Gesamtspendensumme steht noch aus. Zum Ergebnis werden aber auch die Einnahmen der Essensstände beitragen: Die Kinder der Pestalozzischule verkaufen Kinderpunsch, Waffeln und Gebäck, die Narrenzunft Seegockel Bratwürste, die Häfler Brennerei „Botanix Gins“ Alkoholisches und Stefan Kindler aus Langenargen Sushi. Das Angebot kommt an: Fast überall bilden sich lange Schlangen.

Der Not der anderen schlägt nicht Gleichgültigkeit entgegen.

„Das Weihnachtssingen wird angenommen. Deshalb werden wir damit weitermachen“, verspricht Peter Buck, Vorstand des Immobilienunternehmens Fränkel. Sämtliche Unkosten des Weihnachtssingens trägt die Fränkel-Stiftung. Natürlich könnte die Stiftung auch einfach einen hohen Geldbetrag an „Häfler helfen“ überweisen. Aber dann käme kein geselliges Zusammentreffen für die Häflerinnen und Häfler dabei heraus.

Zudem würde der Aspekt des Gemeinsinns fehlen. Denn was das Weihnachtssingen ausmacht – genauso wie die Aktion „Häfler helfen“ im Ganzen – ist ja, dass in den Spenden die Solidarität der Häflerinnen und Häfler mit den Armen in ihrer Stadt aufscheint. Die vielen Spendenden zeigen, dass ihnen die Not anderer nicht gleichgültig ist.

Das Weihnachtssingen in der Allmandstraße war außerordentlich gut besucht. (Foto: Harald Ruppert)

Dass diese Not stark zugenommen hat, macht der katholische Stadtdiakon Marin Rebmann deutlich: „Es kommen doppelt so viele Menschen ins Stadtdiakonat, die Hilfe suchen, wie noch vor zwei Jahren.“ Auch der evangelische Codekan Reimar Krauß macht diese Erfahrung: „Menschen rufen jetzt in den Pfarrämtern an, weil ihnen das Geld ausgeht.“

Livemusik vom Weihnachtslied bis zum Soulklassiker

Deshalb weist auch die Band Red Carpet darauf hin, worum es beim Weihnachtssingen geht: „Wir glauben an euch. Und wir glauben vor allem, das ihr fleißig spendet.“ Mit diesen Worten sagt Sänger Dominic Legeay den Song „Believe“ an – knackig groovender Poprock mit viel Soul. Ein Weihnachtsliederprogramm bietet die Band zwar nicht, aber eines mit erstklassigen selbstgeschriebenen Songs mit leichtem Retro-Disco-Einfluss. Da bewegen sich die ersten Zuhörer nicht nur, weil die Temperaturen gegen Null tendieren und die Zehen frieren.

Die weihnachtlichen Lieder bringt dann Alina Briegel auf die Bühne. Normalerweise singt sie auf Hochzeiten; hier nun vor einem Publikum mit Glühweinbechern in den Händen „Feliz Navidad“ und „White Christmas“. Mit samtweicher, geschmeidiger Stimme trägt sie aber auch deutsche Weihnachtslieder zum Mitsingen vor, etwa „Leise rieselt der Schnee“ und „O Tannenbaum“.

An der Wurstbraterei der Seegockel war viel los. (Foto: Harald Ruppert)

Den mitreißenden Abschluss gestalten Acoustic Affair, diesmal mit dem Gastmusiker Martin Giebel. Er vertritt den erkrankten Wolfgang Müller am Keyboard. Acoustic Affair sind wie ein Espresso: schwarz, stark und süffig.

Herzwärmend und zugleich durchdringend stark singt Caroline Müller Balladen wie Whitney Houstons „My love is your love“ und „Lean on me“ von Bill Withes – ein Song, der wegen seiner Botschaft der Hilfsbereitschaft in der Not gut in diesen Rahmen passt. Dass man Caroline Müller nicht vermisst, wenn sie pausiert, liegt am Saxofonisten Wolfgang Eisele, der Thomas Riether ersetzt: Mit viel Eleganz macht er aus den Klassikern „Ain’t no sunshine“ und „Isn’t she lovely“ Instrumentals.

Bitte spenden! Jeder Cent geht an „Häfler helfen“ - und damit an die Armen in Friedrichshafen. (Foto: Harald Ruppert)

Nach gut drei Stunden ist das Weihnachtssingen vorbei. Die Beine sind bis über den Bauchnabel kalt, das Gemüt aber warm. Und das Beste: Nach dem Konzert in der Allmandstraße steht die Bescherung der Armen mit den Erlösen dieses Abends erst noch bevor.