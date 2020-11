Der Museumsshop des Zeppelinmuseums in Friedrichshafen öffnet am Samstag, 7. November, und Samstag, 14.November, von 10 bis 16 Uhr am Eingang zur Stadtseite. Es gibt 20 Prozent Rabatt auf alles außer Aktionsware.

Zahlreiche Artikel, laut Mitteilung perfekt für das Befüllen des Adventskalenders, wie Radiergummis, Bandanas oder Lesezeichen, sind eingetroffen. Neue Bücher und Kataloge laden zum Schmöckern ein, und mit dem Zeppelin-Kalender können sich Interessierte auf 2021 einstimmen. Außerdem bietet der Museumsshop Bastelsets für Kinder und Erwachsene. Onlinebestellungen mit der Versandart Abholung können an diesen Tagen im Museumsshop in der Seestraße 22 abgeholt werden.