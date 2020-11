Weihnachtsmenü: Live-Koch-Event in Friedrichshafen geplant

Große Weihnachtsfeiern und -menüs müssen in diesem Jahr aufgrund der Corona-Beschränkungen ausfallen. Das Fränkel-Kochstudio in Friedrichshafen plant deshalb für Samstag, 16 Uhr, eine Alternative zum Mit- und Nachkochen per Video.

Zwei Kochprofis präsentieren dafür ein weihnachtliches Vier-Gänge-Menü. In fünf Etappen zu je 20 Minuten wollen die Köche Tom Kagerer und Ralf Sandner Lachs und Rote Beete, Blumenkohlsuppe, Entenbrust und Cheesecake zaubern. Dabei läuft die Kamera, ihre Künste werden live im Internet, unter anderem auf Schwäbische.de, gestreamt.

Die Zuschauer können parallel mitkochen und Fragen an die Profis stellen. Zu den verschiedenen Gängen werden passende Weine präsentiert. "Wir können aktuell keine Kochkurse anbieten, also brauchten wir eine Alternative", erklärt Christof Dell, Leiter des Haushaltswarengeschäfts die Motivation.

Man wolle gerade in diesen Zeiten die Menschen zum Mitmachen animieren. Allerdings Corona-konform, weshalb das Menü für nicht mehr als vier Personen gedacht ist. "Im ersten Teil-Lockdown gab es viele Videoaktionen, im Moment sieht man weniger, was schade ist", so Dell.

Die Idee zum Live-Kochevent sei schon im Sommer zusammen mit Koch Tom Kagerer entstanden.