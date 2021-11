Weihnachtsmarkt: Die „Bodensee-Weihnacht“ soll trotz Corona-Lage öffnen

Trotz der steigenden Infektionszahlen plant die Stadt Friedrichshafen, die Bodensee-Weihnacht in der Innenstadt am Freitag, 26. November, zu eröffnen. Derzeit erfülle der Weihnachtsmarkt die geltenden Corona-Regeln des Landes Baden-Württemberg, sagt Bürgermeister Dieter Stauber.

Der Haken: Am Mittwoch, 24. November, werde das Land eine neue Verordnung erlassen. „Wir wissen Stand heute nicht, welche Maßnahmen Baden-Württemberg ergreift und wie es speziell mit Weihnachtsmärkten aussehen wird“, so der Bürgermeister. „Wir gehen davon aus, dass das kommt, was vereinbart war.“

Daher ist die Bodensee-Weihnacht im Augenblick so geplant: Besucher und Besucherinnen, die „nur vorbeischlendern“ und einkaufen möchten, könnten Dieter Stauber zufolge einfach kommen. Besucher und Besucherinnen, die hingegen auf dem Markt verweilen und etwas essen oder trinken möchten, müssten sich an die 2G-Vorschrift halten, also nachweislich geimpft oder genesen sein. Dies werde mithilfe von Bändchen geregelt, wie Hans-Jörg Schraitle, Leiter des Amtes für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung, mitteilt. Diejenigen, die sich an den Gastronomie-Hütten des Weihnachtsmarktes aufhalten möchten, würden ein Bändchen bekommen, sofern sie die 2G-Anforderungen erfüllen.

Bändchen zur Einhaltung der Auflagen

Dafür kooperiert die Stadt mit zwei Testzentren, die die Nachweise überprüfen und dann die Bändchen an die Besucher und Besucherinnen ausgeben würden, sagt Hans-Jörg Schraitle. Beide Zentren seien an Zugängen zum Markt platziert: Eines am Romanshorner Platz sowie eines an der Weihnachtspyramide.

Durch die Testzentren sei auch eine 2G-plus-Regelung möglich, falls das Land diese am Mittwoch beschließe, so Hans-Jörg Schraitle. Zusätzlich dazu würden auch drei Servicepoints eingerichtet werden, an denen ebenfalls Bändchen erhältlich seien. Diese seien mit einem Stern auf dem Dach gekennzeichnet und am Eingang des Medienhauses, am Zeppelinmuseum und an der Friedrichstraße zu finden.

Kontrollen durch Gastronomie und Polizei

Die Wirtinnen und Wirte seien dann in der Verantwortung, die Bändchen zu überprüfen: Ausschenken dürften sie nur an diejenigen, die ein Bändchen tragen. „Man kann nicht für mehrere Glühwein holen. Jeder, der einen Glühwein möchte, muss ein Bändel haben“, kündigt Hans-Jörg Schraitle an. „Die Gastronomen müssen das strikt überprüfen.“ Darüber hinaus werde auch die Polizei die Einhaltung der Bändchen-Regelung auf dem Markt kontrollieren.

„Impfen an der Krippe“

Zusätzlich dazu gelte auf dem gesamten Gelände eine Maskenpflicht, teilt Bürgermeister Dieter Stauber mit. Außerdem werde das Bühnenprogramm mit Chören und Blaskapellen, das den Häfler Weihnachtsmarkt sonst rahmt, dieses Jahr ausfallen, ergänzt Cathrin Batzner, Marktverantwortliche beim Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung.

Ersetzt werde dies durch Aktionen wie „Shopping im Lichterglanz“ oder den „Häfler Adventskalender“, sagt Thomas Goldschmidt, Geschäftsführer, des Stadtmarketings Friedrichshafen. Hinzu kommen Impfaktionen am 1. und 22. Dezember, ein sogenanntes „Impfen an der Krippe“: „Dort, wo Menschen sind, kriegt man auch was weggeimpft“, sagt Hans-Jörg Schraitle.

Zwei Umstände könnten zum „Knockout“ führen

„Mehr Sicherheit ist nicht möglich“, resümiert der Bürgermeister. „Wir sind im Freien und alle tragen eine Maske.“ Dennoch gebe es zwei Umstände, die den „Knockout“ für die diesjährige Bodensee-Weihnacht bedeuten würden, wie Hans-Jörg Schraitle sagt: Die Vorgabe, das Gelände abzuriegeln und eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 600 Neuinfektionen. Es sei nicht möglich, nur die Personen auf den Markt zu lassen, die der 2G-Regel entsprechen, da Gastronomie- und Einkaufsbereich, anders als bei anderen Weihnachtsmärkten, miteinander verschwimmen, so der Bürgermeister. Zum anderen gebe es Hans-Jörg Schraitler zufolge zum Häfler Markt zu viele Zugänge, um alle abzusichern.

Es wird auf Verantwortungsbewusstsein gesetzt

Vor dem Hintergrund, dass in Bayern alle Weihnachtsmärkte abgesagt wurden und in der Region bisher lediglich in Konstanz ein Markt stattfindet, rechnet Bürgermeister Dieter Stauber nicht mit einem übermäßig großen Ansturm auf die Bodensee-Weihnacht. Sollte es doch dazu kommen, ist er sich sicher, dass diejenigen, die bewusst einen Markt besuchen, „auch kein Problem mit vielen Leuten“ haben würden. „Wir werden schauen, dass es hier gesittet und geordnet abläuft. Die Menschen wissen, dass man verantwortungsbewusst mit Menschenmengen umgehen muss.“