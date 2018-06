Weihnachtsmarkt: ADFC kritisiert Friedrichshafen

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) Bodenseekreis moniert die Blockade der Radwege durch die Innenstadt während des Friedrichshafener Weihnachtsmarktes.

Während die Bodensee-Weihnacht den Buchhornplatz in Beschlag nimmt, ist für Radfahrer die Durchfahrt in der Friedrichstraße und der Karlstraße gesperrt und auch das Mitführen des Rades verboten, konstatiert der ADFC. „Wer von der Karlstraße in die Eckenerstraße und umgekehrt radeln möchte, wird zu langen Umwegen gezwungen“, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Auch seien mit der Sperrung Medienhaus und Edeka-Markt für Radler nur schwer zu erreichen. Da einige Fahrradständer für den Weihnachtsmarkt abgebaut worden sind, stellten Radler ihre Gefährte wild ab.

Wiederholt habe der ADFC das zuständige Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Umwelt in den vergangenen Jahren darauf hingewiesen, dass die Sperrung der Innenstadt nicht akzeptabel sei. Auch im Winter sei das Rad für Erledigungen in der Stadt ein beliebtes und praktisches Verkehrsmittel, begründet der ADFC seine Kritik. „Die Blockadehaltung der Behörde steht im Widerspruch zum Leitbild des städtischen Radverkehrskonzeptes, in dem ,flächenhaftes Radfahren in den Innenstadtgebieten’ und die ,Schaffung einer Radkultur durch die Gleichbehandlung des Radverkehrs’ propagiert wird“, schreibt der ADFC weiter. Eine fahrradfreundliche Stadt, wie es Friedrichshafen sein will, müsse die Innenstadt auch im Winter ohne allzu große Umwege erreichbar gestalten.

Als Lösung schlägt der Verein die Freigabe der Uferstraße zwischen Salzgasse und Fähr-Anlegestelle vor. „Radler könnten mit der gebotenen Rücksicht problemlos die Uferstraße in diesem Abschnitt benutzen, um den Weihnachtsmarkt zu umfahren“, ist sich der ADFC sicher. Für 2016 müsse die Anordnung der Stände so an die Bedürfnisse der Radler angepasst werden, dass der Weihnachtsmarkt nicht wochenlang zur Barriere werde.